El arquitecto de la imagen

Fotografía

El húngaro Balthazar Korab interpretó con su cámara el entorno construido de Estados Unidos a lo largo de 50 años de trayectoria profesional

BEGOÑA RODRÍGUEZ

Viernes, 22 mayo 2020, 18:27

Nadie capturó el modernismo de la era de 'Mad Men' mejor que Balthazar Korab. Como uno de los fotógrafos de arquitectura más prolíficos y célebres del período, sus icónicas fotografías han dejado un impacto indeleble en la cultura visual del siglo XX. Pero el camino de Korab fue, sin duda, difícil y tortuoso. Forzado a escapar de su Hungría natal huyendo del Gobierno comunista de 1949, acabó estudiando arquitectura en la famosa École des Beaux-Arts de París antes de emigrar a los Estados Unidos y lanzar su carrera como fotógrafo de Eero Saarinen.

A diferencia de contemporáneos como Ezra Stoller y Julius Schulman, Korab era un arquitecto en ejercicio. Y esto es algo que no debemos olvidar: es un arquitecto que toma fotografías, no simplemente un fotógrafo con conocimientos de arquitectura. Fue aprendiz de Le Corbusier, uno de los principales diseñadores del ya mencionado Eero Saarinen, e invitado personalmente por Frank Lloyd Wright para trabajar en Taliesin. Con estas experiencias, Balthazar alimentó su visión humanista de nuestro entorno construido. La fotografía arquitectónica para él va mucho más allá de la representación de edificios. «Para mí», dijo una vez, «el entorno construido, la arquitectura, es de interés primordial y no solo un pretexto, un tema de consideraciones estéticas... Sin embargo, la estética otorga poder al mensaje que debo transmitir». Efectivamente, su principal preocupación de Korab es interpretar el edificio, comprender su alma o propósito. Estos intereses se traducen en imágenes impactantes y memorables, no solo de las estructuras modernas y contemporáneas de arquitectos de renombre mundial, sino de tradiciones regionales, vernáculas y populares, otro entusiasmo de por vida de nuestro autor. Korab honró cada espacio con respeto por la ornamentación, y con alegría infantil impregnó de romanticismo hasta la vista más sencilla. Así lo explican en Korab Image, archivo dedicado a guardar y mantener su memoria y trabajo. Este archivo impreso cataloga en la actualidad las imágenes e historias que solo él deseaba hacer, y lo conserva tal y como se vio a sí mismo: «Soy un arquitecto apasionado por las lecciones de la naturaleza y las intervenciones del hombre. Mis imágenes nacen de una profunda inversión emocional en su materia. Su contenido nunca se sacrifica por meros efectos visuales, ni tampoco por un activismo polémico que prevalezca sobre un equilibrio estético».

La esencia del objeto

Korab se consideraba a sí mismo no solo como un fotógrafo sino como un arquitecto que hace imágenes. Recordemos el manifiesto de Le Corbusier de 1923, 'Hacia una arquitectura', en el que el suizo afirma que las relaciones que crea el arquitecto dan la medida de un orden que consideramos que está de acuerdo con el del mundo. Pues bien, con ese entrenamiento, Balthazar Korab pasó toda una vida invocando la piedra inerte con la esperanza de estimular los ojos de verdad para ver. Cuando Jeffrey Potter inscribió la Citación presidencial AIA 2012 que le fue otorgada, grabó que sus fotografías ofrecen «oportunidades únicas para descubrir la esencia misma de un objeto, revelando una realidad que de otra manera no se vería». De hecho, esta realidad atestigua el cumplimiento propio de Korab del llamado 'sueño americano'. Como refugiado de la Segunda Guerra Mundial y de la Hungría ocupada por los soviéticos, tuvo la gran fortuna de criar una familia en Bloomfield Hills, Michigan, mientras exploraba el mundo. Sin embargo, en lugar de simplemente documentar las obras de arte de los arquitectos, decidió interpretarlas en nombre de sus ciudadanos, trabajadores y fundadores, sin sacrificar nunca la verdad por la belleza. «En definitiva, comprometiéndose con la imagen holística», como recuerdan en Korab Image. Su estudio de Michigan, por ejemplo, titulado 'Presencia del hombre', se enfoca ampliamente en el entorno creado e incluye imágenes que muestran la manera en que «el hombre cambia el ambiente para bien o para mal. Vive en un lugar, trabaja, construye, explota, mejora, destruye. Todo está allí». Korab produjo más de 5.000 fotografías de los pueblos, ciudades y áreas rurales, impulsadas por la creencia de que «realmente no se pueden salvar los edificios, pero... lo siguiente es ir allí con un ojo educado y registrarlos para que cuando sean destruidos sean recordados».

La arquitectura modernista de mediados de siglo representa solo una parte en la amplia gama de los 50 años de carrera de Balthazar Korab, quien pasó su vida imaginando paisajes de árboles, templos mayas, pueblos de las colinas toscanas, paisajes de techos romanos, la arquitectura vernácula de Michigan, Indiana, China, Yemen y temas provocativos como la cultura automovilística estadounidense y el crecimiento y deterioro urbano. El modo en que Korab vio e interpretó los edificios frente a sus lentes formó las percepciones de un número incalculable de espectadores.

Korab fue, además, un influyente miembro y medalla de oro al mejor fotógrafo de arquitectura de la prestigiosa A.I.A. (American Institute of Architecs). En 2011, la Biblioteca del Congreso adquirió su archivo (unas 700.000 piezas). Hoy en día, Korab Image se compone de un notable conjunto de material del gran artista. Sustancialmente se trata de todo un compendio artístico con el que saluda sus esfuerzos para lograr una interpretación global e integral de nuestra humanidad en relación con el entorno construido.