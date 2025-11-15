La armonía de la ciudad y el agua circundante

Cuando uno visita cualquiera de las ciudades mas bellas del mundo, suele encontrar un feliz matrimonio entre la arquitectura y el agua: un río, el ... mar, un lago u otras escenografías acuáticas. Son muchos los ejemplos que todos tenemos in mente: San Sebastián, París, Roma, San Petersburgo, por citar unas.

En nuestra ciudad de Bilbao, en la margen izquierda de la ría se desarrolló un extenso espacio para el puerto fluvial y otras instalaciones industriales; en la margen derecha, en cambio, se construyó ciudad como área residencial al borde del agua: Casco Viejo, Arenal, Campo de Volantín, Ribera de Deusto, y aguas abajo, Las Arenas y Portugalete.

Lo residencial se presentaba siempre con un paseo más o menos relevante que lo separaba de la Ría. El resultado en cualquiera de esos paseos de borde ha sido siempre hermoso, y gratificante. San Sebastián presenta paseos frente al mar (La Concha, la Zurriola), o la ría del Urumea. Claro que existen deslumbrantes precedentes. En París, el Prefecto Haussmann elevó los muros que flanquean el Sena (manteniendo unos muelles a una cota inferior); esto, además de evitar desbordamientos, incrementaba, junto a los nuevos bulevares, la grandiosidad de la 'Ciudad de la Luz'.

Daniel Burnham se inspiró en la obra del Barón Haussmann para su propuesta del Plan de Chicago de 1909, y también para el movimiento City Beautiful de los Estados Unidos. Años más tarde, cuando se debatía qué hacer con la explanada que se extiende ante el Capitolio de Washington hacia el Río Potomac, la Comisión encargada de proponer una solución visitó varias ciudades de Europa, París entre ellas. Siempre se ha especulado qué hubiera sucedido de haber podido visitar también San Petersburgo, lo que el invierno impidió.

San Petersburgo, creada por Pedro el Grande a finales del siglo XVIII, es elegante y grandiosa. La escenografía resulta impactante a lo largo del río Neva, con el despliegue de la arquitectura al borde del agua y los hitos que marcan el recorrido, como sucede en la bifurcación frente al edificio de la Antigua Bolsa, cuando nos topamos con las dos Columnas Rostradas que lo flanquean.

Son muchos los ejemplos, y siempre resultan hermosos. En el caso del Mall de Washington, su esquema biaxial enfatiza las grandes perspectivas rematadas por edificios como la Casa Blanca y los Memoriales a Jefferson y a Lincoln con un largo estanque reflectante a los pies de este último; todo ello presidido por el Capitolio, en lo alto de una colina. El estanque refleja tanto el Memorial de Lincoln como el Capitolio, así como el Obelisco o Monumento a Washington. Una espectacular representación del poder que se intentó emular en lugares como Berlín o Nueva Delhi. En conclusión el agua ha de integrarse en la ciudad, y esta ha de sacar todo el potencial que su proximidad encierra. Bilbao se enfrenta a la oportunidad que brinda Zorrozaurre. ¿Será esta una oportunidad perdida, si es entendida como un sembrado de edificios aquí y allí?.