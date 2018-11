Música «Por fin Argentina ya aprecia a Piazzolla» Laura Escalada en una imagen reciente. Entrevista Laura Escalada Presidenta de la Fundación. La viuda del compositor ha presentado 'Revolucionario', el primero de una serie de discos que recuperan su obra CÉSAR COCA Sábado, 3 noviembre 2018, 04:00

Laura Escalada, la viuda de Astor Piazzolla, preside la fundación que lleva el nombre del gran compositor argentino y no deja de trabajar para que su obra logre la máxima difusión. Estos días ha visitado España para presentar 'Revolucionario', un CD que abre una serie de cuatro que recogerán un puñado de sus obras, en muchos casos transcritas a partir de viejas grabaciones por no existir partitura, interpretadas por el Quinteto que él fundó y que la propia Escalada ha puesto de nuevo en pie.

– Este es el primer disco de una serie de cuatro. ¿Qué obras se van a incluir y con qué criterio se han elegido?

– Habrá piezas distintas. El segundo será de carácter más sifnónico y el tercero, por ejemplo, incluirá temas que mucha gente no habrá escuchado nunca porque no se grabaron en su momento. Astor firmaba con las editoriales sin pensar, porque no le importaba el dinero, y ahora el problema es que ni se pueden reeditar. Son gente que ha respetado poco su obra.

– En este álbum, ¿hay grabaciones del propio Piazzolla?

– No, todo está interpretado por el Quinteto, que él tanto amaba y tantas satisfacciones le dio. Lo que sucede es que nos hemos encontrado con obras de las que no existía la partitura o solo la había de versiones para otras combinaciones instrumentales. Entonces, hemos tenido que rehacer la obra nota a nota a partir de viejas grabaciones del propio Piazzolla. El disco se titula 'Revolucionario' y eso es lo que fue él mismo. Tuvo la osadía de cambiar un género que era inmutable, casi sagrado. Lo hizo y fue premonitorio porque los jóvenes empezaron así a interesarse por el tango y el bandoneón.

– ¿Piazzolla está hoy más reconocido en el mundo que en sus mejores años de producción?

– Sí, claro. Mire, incluso lo está en Argentina, con lo que sufrió, con lo que lo ignoraron y martirizaron. Este año ha habido allí infinidad de conciertos. Él debe de estar viendo desde algún lugar, espero, que por fin su país, pese al momento tan difícil que está viviendo, aprecia su música.

Escalada, con su marido, Astor Piazzolla.

– En Europa lleva mucho tiempo considerado un gran compositor.

– Y ahora también en Argentina, pero ha sido una vez que se han dado cuenta del aprecio que le tienen acá en Europa. No tuvieron más remedio que aceptarlo, que apreciar toda la música que escribió, que fue mucha, incluso obras cantadas.

– Su obra se interpreta adaptada a todos los géneros, del jazz al rock. ¿Es justo eso lo que lo hace tan grande?

– Eso y su generosidad porque a los integrantes de su quinteto les escribió solos para que cada uno pueda lucirse. Y él ganaba lo mismo que sus músicos, y si estos viajaban en turista nosotros también lo hacíamos. La suya fue una vida muy sacrificada, con la modestia llevada al extremo incluso en unas turnés sin el glamur que ahora tienen.

Los jóvenes

– Y en la clásica es uno de los compositores más de moda en los escenarios, en España y en Europa.

– En Italia se dan sus 'Estaciones' en concierto con las de Vivaldi y la gente sale embelesada. Estoy muy agradecida de que Europa haya acogido su legado y se lo ofrezca a los jóvenes.

– La música de Piazzolla es propicia para la improvisación y la ornamentación. ¿No teme que al publicar estas grabaciones se fije un canon que acabe con la libertad de otros intérpretes?

– Como él daba libertad a los músicos para que se lucieran en distintas obras, nosotros también. Por ejemplo, 'Tristezas de un doble A' jamás la tocó igual. La cambiaba según el público: si era mezquino hacía una versión breve; si generoso, podía llegar hasta los 10 minutos. Cada intérprete puede expresar su sensibilidad.

– ¿Cómo ve a Pizzolla proyectado hacia el futuro, en un contexto en que los jóvenes cada vez fragmentan más la música y apenas escuchan obras completas?

– En realidad, no me preocupa el futuro. Los jóvenes lo escuchan cada vez más. Su música tiene un sello tan personal que es suficiente escuchar unas pocas notas para reconocerlo.

– ¿Sería posible editar en DVD algunos vídeos en los que se ve a Piazzolla tocar para tener una aproximación mejor a su estilo interpretativo?

– Es muy complicado por los permisos que habría que gestionar. Y hay algunos que tienen esos derechos pero no los quieren ceder. Intentaremos que todo eso sea realidad el día de mañana. Yo ya soy mayor así que estoy pensando en uno de sus nietos, que está muy interesado en él, para que se ponga al frente de la Fundación y continúe con la tarea.