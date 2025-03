El año del pensamiento empático

Eduardo Laporte Sábado, 8 de marzo 2025, 00:33 Comenta Compartir

La capacidad de las mujeres para el desarrollo y cultivo de la inteligencia emocional hace que su actividad literaria, como autoras y lectoras, no conozca ... límites. Esto, que puede parecer un tópico, cuenta con el aval de no pocos ensayos científicos (como 'The female brain', de la neuropsiquiatra Louann Brizendine). Y si hay un territorio fértil para la inteligencia y para la emoción, en su sentido más amplio, ese es la literatura, especialmente la escrita por mujeres como las novedades que destacamos en esta página.

Como inteligentes y emocionales son las distintas novelas de Sara Mesa, que este marzo vuelve a las librerías con 'Oposición', siempre fiel a su sello editorial Anagrama. Su manera de entender la empatía no deja de ser original, más atenta a los pliegues oscuros del alma, a las pasiones más soterradas e inconfesables, que a otras texturas psicológicas. Por eso llega con especial interés dicha 'Oposición', una novela con vocación de denuncia pública, como lo era ya 'Silencio administrativo', su breve ensayo sobre la pobreza. Así, en su última novela, aborda el «maltrato» al que son sometidas muchas personas que trabajan en la Administración, un sistema que, a su juicio, «tritura la creatividad, la energía e incluso la personalidad». Belén Gopegui también aborda en su última novela ('Te siguen', Literatura Random House) temas en los que el ser humano puede ser víctima de parecidos abusos que, de tan sutiles, no se entiendan como tales. Como los que vienen de la mano del lado más oscuro de la tecnología dentro lo que ya se conoce como 'cultura de la vigilancia'. Y lo hace tan solo a través de cuatro personajes, empatizando así con la amenaza a nuestra privacidad que late en las sociedades contemporáneas. Como ya hiciera en 'Existiríamos el amor', la novela también se puede leer como una crítica certera al lado más siniestro del capitalismo. En la misma editorial, sobresale el título de una autora cada vez más aplaudida como es la escritora uruguaya Fernanda Trías. En 'El monte de las furias' pone el foco en el complejo lazo que se crea entre la naturaleza, la violencia y la figura de la madre. Y, para mediados de julio, la publicación de una obra inédita de la autora a quien hacemos un guiño en el titular de este artículo. Se trata de 'Apuntes para John', una obra de no ficción de la prestigiosa escritora y reportera estadounidense Joan Didion (1934-2021), que en 'El libro del pensamiento mágico', que obtuvo el National Book Award en 2005, partió de la muerte repentina de su marido, John Gregory Dunne, para reflexionar sobre el duelo y la supervivencia. La obra inédita que sale en junio parte de las páginas descubiertas, a la muerte de la autora, en un cajón de su mesa de trabajo y describe las sesiones con su psiquiatra en relación a su marido. La fuerza de la sangre Más allá de autoras que resuenan en nuestra memoria, la literatura nos brinda la posibilidad de descubrir nuevas voces. Sobre todo si llegan con la vitola de una de las autoras más interesantes de la actualidad, como es el caso de Radka Denemarková. En 'Sangre de chocolate' (Galaxia Gutenberg) retrata a dos mujeres que lucharon por su autonomía y su creatividad, como George Sand y Božena Nemcová, célebre novelista checa en el remoto siglo XIX. También aborda la cuestión de la libertad y, sobre todo, la dignidad de las mujeres, Maryse Condé (que falleció hace casi un año) en 'Victoire' (Impedimenta), un retrato de su abuela, cocinera, que creía en algo tan bello como que ninguna labor es humilde si aspira a la perfección. Este año además podremos acercarnos a un rescate editorial de una novela publicada hace 45 años, 'La hora violeta', de Montserrat Roig, recuperada por la editorial Consonni. Se trata de la obra con más reivindicación feminista de esta escritora y periodista que murió prematuramente (Barcelona, 1946-1991) de un cáncer de mama y que luchó por dar voz a las mujeres anónimas silenciadas por la historia oficial. Pionera de los derechos de la mujer en Cataluña, tiene más obras que bien podrían ser rescatadas, como su ensayo 'El feminismo', de 1985, o su colección de artículos '¿Tiempo de mujer?', de 1980. Otra de las novelas más esperadas del año es la que publica Aixa de la Cruz en Alfaguara, 'Todo empieza con la sangre', en la que se ponen en solfa ciertos apegos feroces como los del padre huido, la madre asfixiante y la pareja que salva y condena a la vez. ¿Y si fuera la fe el único asidero cuando los vínculos más profundos se agrietan? Una obra que parece alumbrada desde las vísceras, como también la recuperación editorial que brinda Anagrama con 'La habitación de las ahogadas', de Alana S. Portero: «Una reivindicación furiosamente feminista, de finísima intensidad lírica, que apuesta por la belleza como celebración y refugio». También hay una apuesta por la belleza y la libertad en la vida y obra de Maruja Mallo, que la escritora Ana Rodríguez Fischer recreó en 'Notre dame de la alegría', y que recupera la editorial Siruela treinta años después de su publicación original.

