Un aniversario con cifras de récord

Todo cambia, que cantaba la argentina Mercedes Sosa. Es verdad, todo cambia, es lo que tiene el paso del tiempo. Y la Azoka sigue siendo ... la misma (el punto de encuentro de la cultura y la lengua vascas), pero es normal que cuando alcanza las 60 ediciones sea ya al mismo tiempo otra e introduzca algunas variantes. Un ejemplo: el programa itinerante Zu Non, Han DA!, que debutó en el extraño año de 2020, esta vez no se desplegará después de Durango, sino que será la antesala. Desde el 19 de noviembre se están haciendo presentaciones de libros en 19 establecimientos de los territorios en los que se habla euskera. Son solo unos pocos de los títulos que se darán cita entre el 5 y el 8 de diciembre en los stands de Landako Gunea. Muy pocos si se tiene en cuenta la cantidad que se reúne en esta edición. Es la Azoka con más novedades de la historia. Habrá 1.026 nuevos productos culturales de todo tipo. Los datos: 694 libros, 163 producciones musicales, 30 revistas y 139 entre fanzines, audiolibros, pódcast... Y en torno a toda esta nueva producción cultural, un programa también de récord, con 273 actos.

Más allá de las cifras y de que Zu Non, Han DA! se adelante con respecto a lo que ha sido habitual hasta este año, nacen dos espacios nuevos para acoger expresiones culturales y artísticas. Las artes escénicas, la música y los audiovisuales ya tenían sus casas en los alrededores de Landagunea, y ahora también hay sitio para el pódcast y la ilustración. Berbagailua transforma la ermita de la Magdalena en la plaza de los pódcast en euskera; allí podrán acudir hasta una veintena de personas para escuchar en directo los programas, que van a tener el contenido de la feria como protagonista (como 'BaDA!bil', de Durangoko Azoka y EITB; 'Benetan zabiz', de EITB; 'Kontatzera noazu', de Naiz irratia y 'Sona', de Goiena telebista).

Y por otro lado, el Museo de Durango acoge Atartea, el rincón dedicado a las Bellas Artes. Para su debut, se fija este año en la ilustración, con una exposición de 20 artistas cuyos trabajos estarán disponibles en algunos de los 285 puestos dentro de Landako. Un número, también, de récord. Esos días se irán presentando los libros y cómics en este espacio. En el museo se podrá ver también la muestra 'Harien isla', de la ganadora del año pasado de Sormen Beka, Irati Bazeta, y el día 6 dará allí una charla Iratxe Reparaz, la autora de la imagen de este año.

Libros Bernardo Atxaga, Eider Rodriguez, Harkaitz Cano y otras muchas novedades

Entre todas las citas con la cultura y la lengua vascas que hay en el programa de la Azoka, los libros son sin duda los que ocupan más espacio y tiempo. Las editoriales se afanan cada año por llegar a Durango con los títulos recién salidos de imprenta, sin olvidarse de lo que se ha ido publicando a lo largo del año, que toma nueva vida en la multitud de presentaciones y firmas de esta agenda.

En esos casi 700 títulos que se van a encontrar los lectores este fin de semana están los últimos de Toti Martínez de Lezea (las quince narraciones breves de mujeres 'Ahotsak', 'Voces') y Jon Arretxe (el paréntesis en la saga Touré 'Txerriak eta loreak') en Erein, de Mikel Ayestaran (la traducción de sus 'Historias de Gaza', 'Gazako istorioak') y Ramon Zallo (las memorias sobre una generación de izquierdas y abertzale 'Retrovisor y bisturí') en Alberdania, de Bernardo Atxaga (la novela narrada por ángeles 'Enarak') y Arantxa Urretabizkaia ('Zahartzaroaren maparen bila', sobre esa especie de tierra incógnita que es la vejez) en Pamiela, de Eider Rodriguez (los cuentos 'Dena zulo bera zen'), Harkaitz Cano ('Silueta', o cómo novelar sobre una novela que en realidad no existe) y Hasier Larretxea (los poemas sobre el dolor de la infancia y el reflejo actual de 'Guztia urruntzea da') en Susa. En consonni, que desde hace un tiempo publica en euskera, están Danele Sarriugarte (la «novela mutante queer» 'Beste zerbait'), Antxiñe Mendizabal ('Katona', sobre amor, escritura y monstruos interiores) e Ixiar Rozas (el poemario 'Narrugorrik', escrito desde el cuerpo). Katixa Agirre acaba de presentar 'Barne zerbitzuak', protagonizada por mujeres que salvan vidas en épocas de guerra, en Elkar, y Karmele Jaio los apuntes, a veces poéticos, de un año ordenados de manera alfabética.

En literatura infantil y juvenil, Juan Kruz Igerabide publica con denoartean 'Ane eta Tom: Saltxisaurus Rex', Amaia Telelria, con Alberdania, 'Aurpegiak' y más historias de Bambulo, de Atxaga con ilustraciones de Mikel Valverde, las de 'Ternuako penak', en la editorial Erein.

Hay unas cuantas nuevas traducciones interesantes. Por ejemplo, de la obra de la escritora, historiadora, socióloga y feminista marroquí Fatima Mernissi 'Terraza debekatua. Haremeko neskato baten istorioak', un trabajo vertido al euskera por Edurne Lazkano; las notas de Yoko Ogawa sobre el embarazo de su hermana mayor, traducidas por Iker Alvarez como 'Haurdunaldi oharrak', y hasta uno de George Orwell, 'Lur jota Parisen eta Londresen', gracias a Rafa Santxitz-Muxika, en Igela.

La Azoka de los 60 años conmemora los 50 de una publicación especial: el ensayo 'Amerikanuak: los vascos en el nuevo mundo', que en su versión original en inglés se titulaba 'Amerikanuak: Basques in the New World'. Este aniversario redondo se celebra con varias actividades dentro de un seminario del mismo nombre en el Museo de Durango. Este estudio histórico y antropológico escrito por Bill Douglass y Jon Bilbao, que se pudo leer en castellano en 1986, analizaba aquella diáspora y cuenta ya con su versión en euskera, realizada por Asun Garikano. Se presenta el día 8 y a lo largo de esa jornada se hablará también de sus autores, del estudio de la diáspora vasca y hasta de los vascos en la llamada meca del cine, Hollywood.

Citas que no hay que perderse Conciertos nocturnos, teatro, danza y cine, de 'Gaua' a 'Jone, batzuetan'

Una de las citas potentes de esta edición de la feria es la proyección del último largometraje del cineasta alavés Paul Urkijo, 'Gaua'. Esta película ambientada en las montañas del País Vasco en el siglo XVI vuelve sobre la caza de brujas para seguir los pasos de Kattalin, que huye de su marido para perderse en el bosque y encontrarse pasado el tiempo con tres mujeres... que resulta que están contando su propia historia. Cómo es eso posible se desvela el domingo a partir de las 20.30 horas en Irudienea (cine Zugaza). El horario, que se escapa bastante del que se lleva en el pabellón central -la feria abre sus puertas de 10.30 a 20.00 los tres primeros días y el último, hasta las 18.00- responde al deseo de alargar la programación con algunas actividades seleccionadas.

No es una novedad, pero sí una apuesta bastante reciente que se consolida en la edición número 60. Y eso hace posible que, ya bien entrada la noche, haya un par de conciertos (con entrada) en Plateruena: el 5 a las 23.30, Lukiek y Ezezez, y el 6 a partir de las 21.30, Mirua y Naxker. Ese mismo dia 6 habrá un recital de Behe Banda (21.30) y un espectáculo nocturno a cargo de la compañÍa bostOK; el día 7, a las 21.00 en Talaia, Gontzal Mendibil, Xabier Amuriza y Joseba Sarrionandia participan en el homenaje 'Kantu kontari. Bittor Kapanaga, izena eta izana' y media hora más tarde Gailu presenta en Ahotsenea su disco. Entre las 163 producciones musicales que se presentan, destacan también las de Nhil con 'Etxea', su tercer trabajo discográfico, y Silitia, que estuvieron hace poco en el Bime y cerraron los conciertos de la ría,

Volviendo al cine, el sábado puede verse en la misma pantalla que 'Gaua', pero a las 11.00, la primera película sobre la Aste Nagusia de Bilbao. 'Jone, batzuetan', la ópera prima de de Sara Fantova que ganó el Atlántida Film Fest , expone plano a plano el contraste entre vivir con un padre enfermo de Parkinson -y sin madre- y la fiesta y el subidón del enamoramiento; entre la amenaza y la sensación de inmortalidad de los 20 años.

El último día de esta Azoka es el elegido para proyectar el documental 'Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako', de Inge Mendioroz Ibañez. A las 13.00, en Irudienea, se volverá a escuchar una voz que no solo cantaba, sino que fue cantante un referente en la transmisión de la cultura vasca; parte de su obra fueron libros y obras de teatro para el público infantil, eslabón fundamental en esa cadena de transmisión.

Las artes escénicas también ocupan su lugar en el programa, concretamente en San Agustin Kultur Gunea, donde actuarán nueve compañías -tres cada día con dos pases por espectáculo-. El programa se centra en el teatro breve y los monólogos de humor (BostOK! y Julen Axpe) y busca el equilibrio entre artistas noveles y otros con muchas tablas, como Ugaitz Alegria y Getari Etxegarai, que en 'Destiny Driver' tienen una cita en el siglo XXII. Y para terminar, también un poco de danza, la de Ibawa kolektiboa, que vuelve sobre la noche con 'Gaua' (San Agustin Kultur Gunea, a las 13.00). Las cuatro bailarinas dan cuerpo a las mujeres que han luchado durante siglos y que fueron silenciadas, oprimidas y condenadas.