El gran escaparate. Miles de personas disfrutan de la apabullante oferta cultural que se concentra en el pabellón Landako. Félix Morquecho
Durangoko Azoka

Un aniversario con cifras de récord

Más novedades que nunca ·

1.026 productos culturales de todo tipo se presentarán en esta edición de la Azoka, que estrena espacios dedicados al pódcast y la ilustración

Elena Sierra

Elena Sierra

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:41

Todo cambia, que cantaba la argentina Mercedes Sosa. Es verdad, todo cambia, es lo que tiene el paso del tiempo. Y la Azoka sigue siendo ... la misma (el punto de encuentro de la cultura y la lengua vascas), pero es normal que cuando alcanza las 60 ediciones sea ya al mismo tiempo otra e introduzca algunas variantes. Un ejemplo: el programa itinerante Zu Non, Han DA!, que debutó en el extraño año de 2020, esta vez no se desplegará después de Durango, sino que será la antesala. Desde el 19 de noviembre se están haciendo presentaciones de libros en 19 establecimientos de los territorios en los que se habla euskera. Son solo unos pocos de los títulos que se darán cita entre el 5 y el 8 de diciembre en los stands de Landako Gunea. Muy pocos si se tiene en cuenta la cantidad que se reúne en esta edición. Es la Azoka con más novedades de la historia. Habrá 1.026 nuevos productos culturales de todo tipo. Los datos: 694 libros, 163 producciones musicales, 30 revistas y 139 entre fanzines, audiolibros, pódcast... Y en torno a toda esta nueva producción cultural, un programa también de récord, con 273 actos.

