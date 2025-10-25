El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 24 de octubre
José Carlos Plaza, en el teatro Ortzai de Vitoria donde ayer presentó su libro. Blanca Castillo
José Carlos Plaza | Director de escena

«Hay mucho amateur en el teatro y la profesión de actor es muy difícil»

Presenta en Vitoria un método en el que transmite su pasión por un oficio «de valientes. Ana Belén es un Stradivarius, con Héctor Alterio me pongo de rodillas»

Teresa Abajo

Teresa Abajo

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:04

Lo más parecido a colarse en un ensayo teatral, algo que nunca ha permitido José Carlos Plaza (Madrid, 1943), es leer su 'Tratado de la ... obviedad. La interpretación desde la raíz' (Cátedra), un método para unos profesionales permanentemente expuestos, «portavoces de las inquietudes de la sociedad». En este libro escrito junto a Jorge Torres y Rocío Westendorp vuelca las enseñanzas de William Layton, «el gran científico del teatro español» , y lo que ha aprendido en casi seis décadas como director de escena, el más laureado de su generación.

