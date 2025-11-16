El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El escritor brinda con este libro una 'biografía interior'. E.C.
Álvaro Pombo: una biografía interior

Personal. ·

El Premio Cervantes reúne dieciocho textos sobre su vida y sobre aspectos o claves fundamentales de su personalidad

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:23

A menudo las autobiografías de los escritores albergan un aspecto decepcionante: se centran demasiado en los hechos, en las anécdotas, en los acontecimientos que rodearon ... sus vidas o de los que fueron ellos mismos protagonistas sin profundizar en las huellas que estos dejaron en su conciencia. De algún modo esos relatos encierran una traición porque no narran lo realmente importante. En una de sus prosas fragmentarias, que siempre lindan con el aforismo, dice Cioran -cito de memoria- que los elogios y los reconocimientos apenas nos rozan por dentro. Solo llegan a la epidermis de nuestro espíritu. Son las afrentas -según él- las que de verdad nos dejan unas huellas imborrables y acaban conformando nuestro carácter. Por esa razón resulta especialmente estimable un libro como 'Cuentos autobiográficos', en el que Álvaro Pombo revela al lector de un modo sistemático cómo vivió interiormente los episodios que ilustran su propia existencia. A través de dieciocho sobresalientes relatos, el escritor santanderino nos brinda una inusual 'biografía interior', un testimonio íntimo de la manera en que ha ido encajando las circunstancias que hicieron de él lo que es. Y lo hace con absoluta naturalidad, sin avisar de ello para darle valor a la confidencia, manteniendo un tono que es lo menos parecido al del secretismo de la confesión culpable.

