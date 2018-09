Alma Mahaler: Una mujer en el centro del mundo

Nadie como ella simboliza el fulgor, la decadencia y la caída del Imperio Austrohúngaro y de la misma Austria. Alma Mahler nació en Viena en 1879, cuando la ciudad era el eje de la cultura europea, y allí vivió hasta 1938, cuando se trasladó a Francia tras el Anschluss. A lo largo de cuatro décadas, desde el inicio de su relación con Klimt, Alma Schindler (su apellido de soltera, aunque será conocida en todas partes con el de su primer marido) estuvo vinculada a cuanto se movía en la creación artística de Viena. Su talento, su inteligencia y su belleza, y también sus maridos y amantes, la colocaron en esa posición. No hay otro caso en la Historia, con la excepción de George Sand, de una mujer que se haya relacionado con tantos hombres de talento: lo hizo con dos pintores (Klimt y Kokoschka), un arquitecto (Gropius), dos músicos (Zemlinsky y Mahler), un director de teatro (Burckhard), un científico (Kammerer), un hombre de la Iglesia (Holinsteiner) y un escritor (Werfel). Ellos la introdujeron en el mundo intelectual y artístico de su ciudad, y aprovechó esa posición privilegiada para hacerse imprescindible. No hubo artista que no pasara por sus tertulias, que no mostrara su obra ante ella o que no le profesara admiración infinita. Con muchos hubo sexo. Con otros, solo amistad, como en el caso de Schoenberg. Pero desde el salón de su casa influía, daba sus bendiciones a los artistas jóvenes que le caían bien, ofrecía ayuda –sobre todo cuando no era necesaria–, administraba recomendaciones y juzgaba cuanto ocurría a su alrededor con una mirada egocéntrica y más bien poco caritativa. El Nobel Elias Canetti la recordaba en su casa, imponiendo su autoridad sobre todo y sobre todos. Fue él quien dijo que su mayor rasgo de inteligencia fue rodearse de sabios y aprender de ellos. No es poco.

