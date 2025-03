Comenta Compartir

Hace ya un buen montón de años me llamó por teléfono una tal Nieves Fontova, periodista de EL CORREO, a la cual desconocía por completo. ... Quería hacerme una propuesta de colaboración con el suplemento cultural de su periódico. Me quedé de una pieza. No tenía lazo alguno con Bilbao y su ofrecimiento me resultaba sorprendente. Le pregunté si había recibido alguna recomendación con mi nombre y ella, lacónica, respondió: «No. Se me ha ocurrido a mí». No soy muy partidaria de las colaboraciones porque cada vez tengo menos ideas y prefiero guardarlas para las novelas. Sin embargo, acepté. No llegué a sospechar que ese sería el inicio de una larga andadura. En cuanto hubo una mínima confianza, empecé a mandarle mis artículos con el encabezado «amada jefa». Me gusta bromear y derribar barreras convencionales. No protestó.

Después de un tiempo muy fructífero, llegó mi segundo «amado jefe»: César Coca. Con él llegaron muchas cosas nuevas: di una charla en la escuela de periodismo de EL CORREO, a instancias suyas colaboré en la sección de Deportes con piezas «fuera de norma» cuando había campeonato europeo de fútbol (nunca me he divertido tanto), él presentó libros míos en la capital… empezaron a premiarme en Bilbao, y empecé a tener muchos más lectores en el País Vasco. Mi tercera «amada jefa» es la actual directora: Teresa Abajo. Parecerá que quiero hacerle la pelota, pero me da igual. Es un encanto: inteligente, amable, cariñosa… Ninguno de mis amados jefes me censuró jamás ni una línea. Tampoco intentaron influenciarme en ideas u opiniones. ¡Nunca me echaron broncas! Todo impecable. Territorios ha incidido en mi vida siempre para bien. He hecho nuevos amigos en la ciudad, la he visitado con más frecuencia y ahora me siento muy vinculada a ella. Felicito a Territorios en su número 1.500 y me felicito a mí misma. Mi minúscula participación me ha procurado grandes beneficios. Una excelente inversión.

