Adolf Loos: El albañil que sabía latín

«Yo quizá viva en 1908, pero mi vecino vive en 1900 y el de más allá, en 1880. Es una desgracia para un Estado que la cultura de sus habitantes abarque un período tan amplio». El arquitecto Adolf Loos (Brno, Moravia 1870-Viena 1933) resumía en su polémica conferencia 'Ornamento y delito' su poca fe en el futuro de un Imperio poblado de «rezagados y depredadores».

Para él, precursor de la arquitectura moderna, paso intermedio entre la Secesión y la Bauhaus, los primeros eran «los campesinos que viven en el siglo XII». Los segundos, los cortesanos y burgueses, «delincuentes» que «engendran ornamento» porque creen que decorar más es evolucionar. Y él, recién llegado de EE UU, maravillado del pragmatismo de los primeros rascacielos, escandaliza a aquella Viena envarada proclamando que el adorno era «fuerza de trabajo desperdiciada y material profanado». Un auténtico derroche que denota la degeneración, el atraso del Imperio. Y no sólo arquitectónico.

«La peste ornamental está subvencionada por el Estado (...), que procura que no desaparezcan las polainas (...) pues sabe que un pueblo retrasado es más fácil de gobernar», decía. Si para él, que no logró el título oficial, un arquitecto era «un albañil que sabe latín», el Imperio debía interesarse por todas las gentes, porque «la modernidad será social o no será».

Amigo personal de Kokoschka, Schoenberg y Wittgenstein, Loos hizo de su propia vida un manifiesto contra lo establecido. Divorciado de una actriz, una bailarina y una fotógrafa, se contagió de sífilis en los prostíbulos de Viena y fue acusado de pedofilia poco antes de morir. Falleció en la pobreza pese a no haber dejado de trabajar en Austria, Francia y su Checolosvaquía natal, de la que adquirió la nacionalidad en 1924.