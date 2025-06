Adiós realidad

Es inquietante, a la vez que divertido, comprobar como las dispares facetas en las que se puede mover un mismo artista, si se miran con ... mucha distancia, conectan entre sí y a la vez todas ellas, miradas al microscopio, emergen de una sola molécula: la que propicia una personal e intransferible capacidad de interpretar la realidad.

Marta Soul (Madrid, 1973) está en los dos lados de la actividad fotográfica, el de generar sus propias imágenes y el comisariado. La primera faceta consiste en desconcertar y/o hacer reflexionar al espectador. La segunda trata de ayudar a que ese mismo espectador vislumbre las claves comunes de las obras de un artista. ¿Contradicciones o complementariedades? El comisariado es tanto un reto como un ejercicio-espejo, mientras se reflexiona sobre la obra de otros se aprende para la propia.

Tras repasar los trabajos de MS uno se acuerda de aquello que dice: «Una historia es: El rey murió y luego murió la reina. Un argumento es: El rey murió y la reina murió de pena». La historia para esta autora son unos modelos comunes en actitudes inexpresivas posando para una foto muy bien iluminada. Los argumentos aparecen esparcidos como sugerentes pistas ancladas en unos personajes que son y/o aparentan ser, que son o no son de esta época nuestra, que son o no son eso que ellos querrían ser. En definitiva, habitantes en las aristas afiladas de la sociedad en la que vivimos.

Los escenarios son narrativos en sí mismos y su potencia concuerda con la escenografía cinematográfica, pero, sobre todo, con el universo ajetreado y multicultural de la autora. El cine, la publicidad y la moda inspiran y colorean unos ambientes aparentemente estáticos en los que los personajes (todos modelos naturales, friends & family) se miran, se ignoran, nos ignoran y en el más expresivo de los casos, ¡se besan!

Jardines, casas, garajes, coches… Cada sesión es un mini rodaje donde la fotógrafa ejerce de directora-productora, meticulosa y exigente. El disparador apenas trabaja, solo se activa unas pocas veces cuando la directora-fotógrafa encuentra que los detalles de vestuario, atrezzo o acting van correspondiendo con lo ideado. Cada colección ofrece una propuesta que anima a quien se deje asombrar por los fotogramas sueltos de una película a la que estamos obligados a darle continuidad. Una película en un solo fotograma. El disfrute de un estilo amparado en la corrección expresiva no impide percibir el esfuerzo constructivo y la sutil complejidad del discurso de la fotógrafa.

Si tiene éxito MS es por el conocimiento de su oficio y su personal percepción del mundo: hábilmente nos coloca frente a historias hechas de fantasía aparentemente banal pero abarrotadas de intensidad y conflicto. Descubrió su interés por la fotografía tras cerciorarse muy joven de lo que no le gustaba: el reporterismo. No hay como descubrir temprano lo que a uno no le atrae. Adiós realidad.