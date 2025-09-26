Territorios se sube al tren para celebrar su bicentenario

El Correo Bilbao Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:46 Compartir

El 27 de septiembre de 1825 se desbordó el entusiasmo en el condado de Durham, al noreste de Inglaterra. El primer viaje de un ferrocaril público con pasajeros movilizó a unas 10.000 personas, que se apostaron a lo largo de la línea entre Stockton y Darlington para no perder detalle del avance de la locomotora. El número de pasajeros en los vagones duplicó lo previsto y la jornada se vivió como un acontecimiento, aunque entonces nadie era consciente de hasta qué punto iba a cambiar nuestras vidas.

Territorios se ha subido al tren para explorar estos 200 años de trayecto en todas direcciones. Desde la revolución en el transporte, el comercio y la industria hasta su impacto en la cultura, con nuevos caminos y motivos de inspiración para los artistas. Ha cambiado nuestra forma de medir el tiempo y ha dejado huella en el lenguaje. Mañana se publica un monográfico de 24 páginas con tratamiento especial en la web y despliegue de infografía para dar protagonismo a las locomotoras, 40 máquinas –desde 1804 hasta 2024– que lo recorren de principio a fin. En las páginas centrales, una infografía de Isabel Toledo explica las distintas etapas de la evolución del transporte ferroviario.

Mikel Iturralde, periodista de EL CORREO y experto en la materia –su blog 'Treneando' recibió en 2017 el premio Periodismo Vasco en la categoría digital– firma la crónica de apertura, que reproduce con todo detalle aquel primer viaje, y un reportaje sobre la importancia del tren como arma de guerra, además de asesorar en el resto de los contenidos. El suplemento aborda también la historia del tren en España, el perfil de los ferroviarios y una ruta por las estaciones más bellas del mundo. Propone evocadores viajes por la literatura, el cine, el arte y la música. No se olvida del placer de viajar en trenes de lujo y visita un tesoro cercano, el Museo Vasco del Ferrocarril de Azpeitia.

Temas

Inglaterra