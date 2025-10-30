El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Territorios reúne historias de amor, muerte y legados literarios

Suplemento especial. ·

El monográfico del 1 de noviembre abarca desde las viudas de Borges, Cela y Saramago hasta el disco más triste de la música popular española, siempre con un rastro de flores

Teresa Abajo

Teresa Abajo

Bilbao

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:36

Comenta

Territorios siempre dedica una atención especial al amor y la muerte, dos temas que confluyen en el suplemento del 1 de noviembre; un monográfico de doce páginas que reúne once historias atravesadas por la inspiración artística y el duelo. La muerte de Borges, Cela y Saramago dejó importantes legados y tres viudas -mucho más jóvenes que ellos- que pelearon por gestionarlos: María Kodama, Marina Castaño y Pilar del Río. Con estas tres parejas tan conocidas, y tan diferentes, se abre un repaso que incluye sorpresas como la que se produjo 23 años después de la muerte Francis Bacon, cuando un robo destapó a su viudo oculto: José Capelo, su último amor, a quien el artista dejó en herencia cinco cuadros valorados en 25 millones.

Laura Piedra ha creado un diseño especial con lápidas -siempre distintas- y flores para honrar su recuerdo, todas dibujadas a mano. La ilustración de la portada, una corona de flores silvestres prensadas, da paso a un recorrido por el lado más íntimo de grandes creadores. Juan Ramón Jiménez cayó en una depresión profunda tras la muerte de Zenobia Camprubí -escritora, traductora y compañera inseparable de un hombre con un carácter difícil- y ni siquiera acudió a recoger el Nobel de Literatura. La poesía y la tragedia de Sylvia Plath y el teatro de Bertolt Brecht -cuya custodia asumió de forma férrea Helene Weigel, destacada actriz que protagonizó 'Madre coraje- se unen a la historia de amor de ida y vuelta de Luis Sepúlveda y Carmen Yáñez.

Si en este suplemento no hay finales felices, quizá ninguno es tan trágico como el de Clark Gable y Carole Lombard, cuya felicidad se vio truncada por un accidente aéreo en el momento estelar de sus carreras. Él nunca volvió a ser el mismo. Del duelo cotidiano y la manera de afrontarlo habla con desarmante sinceridad 'Quique dibuja la tristeza', el disco de los Hermanos Cubero. La página en euskera está dedicada a Sofia Tolstoi, que admiraba más al escritor que al marido y se convirtió en la máxima defensora de la obra de un autor imprescindible. Incluso el Cajón de Letras tiene como protagonista a una viuda que maneja el vocabulario más fúnebre.

