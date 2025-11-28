Territorios dedica un número especial a la Azoka en su 60 aniversario

EL CORREO Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:38 Comenta Compartir

La primera edición de la Azoka se celebró en 1965 en los soportales de la iglesia de Santa María de Durango, y aquel encuentro organizado con escasos medios por Gerediaga Elkartea levantó el vuelo al año siguiente y no ha parado de crecer. La gran cita de la cultura vasca siempre tiene protagonismo en Territorios, que este sábado le dedica un número especial de 20 páginas por su 60 aniversario.

El suplemento, que incluye reseñas literarias, alterna el euskera con el castellano para ofrecer la información más completa. Desde el origen de la iniciativa hasta el programa de este año, con récord de actividades y un gancho especial para los jóvenes. Desde los autores que debutan en la feria y los jóvenes como Julen Apella a una entrevista a Arantxa Urretabizkaia sobre su último libro. La oferta musical, la evolución de los carteles y una entrevista a Gotzon Gomez, el nuevo presidente de Gerediaga Elkartea, completan los contenidos de un especial que se cierra con una página bilingüe firmada por dos escritoras: Garazi Albizua y de nuevo Arantxa Urretabizkaia. Página a página, grandes nombres de la cultura vasca -Bernardo Atxaga, Andres Urrutia, Kepa Junkera, Karmele Jaio, Harkaitz Cano, Ana Urkiza, Roberto Moso, Toti Martínez de Lezea y Kai Nakai- comparten sus mejores recuerdos de la Azoka.