Compañía Juvenil de Pabellón 6, arropados por Ramón Barea, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, el el concejal de Obras Públicas y Servicios, Kepa Odriozola; y el titular de Cultura y Gobernanza, Gonzalo Olabarria. Mireya López

El tercer teatro municipal de Bilbao echa a andar en Zorrozaurre

La nueva sede de la Compañía Juvenil de Pabellón 6 se abre mañana al público con la lectura dramatizada de 'Declaración de amor (para siempre)', de Magne van den Berg

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Martes, 28 de octubre 2025, 16:24

Comenta

Ramón Barea no se limita a soñar. También es un hombre de acción que se pone manos a la obra dentro y fuera de los ... escenarios. Este martes se ha presentado oficialmente el nuevo edificio de la Compañía Joven de Pabellón 6, ubicado en las antiguas instalaciones Garabia en Zorrozaurre, con la presencia del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; el concejal de Obras Públicas y Servicios, Kepa Odriozola; y el titular de Cultura y Gobernanza, Gonzalo Olabarria. Se trata de un proyecto que suma y sigue. Lo de hoy es la culminación de la primera fase de un plan de construcción y rehabilitación que acogerá dos sedes: la juvenil, que se inaugura mañana a las 19.30 horas con una lectura dramatizada de 'Declaración de amor (para siempre)', de la autora holandesa Magne van den Berg, y la principal, cuyas obras de de derribo y reconstrucción empezarán en breve y se abrirá al público dentro de unos trece meses.

