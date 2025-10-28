El tercer teatro municipal de Bilbao echa a andar en Zorrozaurre

Ramón Barea no se limita a soñar. También es un hombre de acción que se pone manos a la obra dentro y fuera de los ... escenarios. Este martes se ha presentado oficialmente el nuevo edificio de la Compañía Joven de Pabellón 6, ubicado en las antiguas instalaciones Garabia en Zorrozaurre, con la presencia del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; el concejal de Obras Públicas y Servicios, Kepa Odriozola; y el titular de Cultura y Gobernanza, Gonzalo Olabarria. Se trata de un proyecto que suma y sigue. Lo de hoy es la culminación de la primera fase de un plan de construcción y rehabilitación que acogerá dos sedes: la juvenil, que se inaugura mañana a las 19.30 horas con una lectura dramatizada de 'Declaración de amor (para siempre)', de la autora holandesa Magne van den Berg, y la principal, cuyas obras de de derribo y reconstrucción empezarán en breve y se abrirá al público dentro de unos trece meses.

La primera instalación ya en funcionamiento, con un aforo de 110 localidades y 600 metros cuadrados, le ha supuesto al Ayuntamiento una inversión de 2.001.428. 56 euros, mientras que la segunda, con una extensión de 1.300 metros cuadrados, contempla un gasto de 4.153.305 euros y dispondrá de 228 butacas. Hasta que terminen las obras de las instalaciones de mayor envergadura, el flamante edificio de la compañía juvenil también acogerá las actividades de Pabellón 6. Ambas sedes se convertirán en el tercer teatro municipal de Bilbao, con titularidad y mantenimiento del Ayuntamiento. La gestión, no obstante, seguirá en manos de la Asociación de Creadores de Artes Escénicas Pabellón 6 y de la Compañía Joven.

«Esto no es solo un local, es una declaración de intenciones: un encuentro de administración pública e iniciativa privada y un edificio al que le hemos puesto el alma», destacaba ayer en rueda de prensa Barea, en mitad de la sala del edificio de la Compañía Juvenil, ubicado en el número 47 bis de Ribera de Deusto. «En estos últimos 14 años hemos estrechado lazos con la gente. Ese potencial permite que la cultura sea en nuestro caso un proceso de transformación y acogimiento», añadía el promotor de Pabellón 6, un artista que siempre ha entendido la interpretación como un compromiso social y político. Esa militancia humanista le ha hecho merecedor del apoyo y respeto de las instituciones públicas, que no solo valoran su trayectoria profesional, sino también su empeño en dinamizar la oferta cultural en Bilbao.

La nueva sede de la Compañía Joven reemplaza la estructura original que no se podía rehabilitar por problemas de proximidad a las viviendas vecinas y deterioro estructural. El edificio tiene estructura metálica y revestimientos de madera de pino que evocan el antiguo pabellón industrial. Cuenta asimismo con graderío retráctil, escenario elevado, ambigú, camerinos y espacios polivalentes. El edificio incorpora criterios de eficiencia energética y contempla su futura conexión a la red de geotermia de Zorrozaurre.

Primer contacto laboral

El proyecto Pabellón 6 nació en 2011 como iniciativa de la Asociación de Creadores de Artes Escénicas Pabellón 6, recuperando un antiguo pabellón industrial (parte de la Serrería Fernández) en Zorrozaurre. Inicialmente enmarcado en el proyecto ZAWP (Zorrotzaurre Art Work In Progress), no tardó en consolidarse como espacio independiente de referencia en la escena teatral vasca. Desde 2015, la Gazte Konpainia (Compañía Joven de Pabellón 6) ofrece una plataforma profesional para jóvenes formados en artes escénicas, constituyendo un primer contacto laboral con el sector teatral.

Ambos espacios, ubicados entre Ribera de Deusto y la Plaza Eugenio Olabarrieta en la zona sur de Zorrotzaurre, consolidarán el teatro municipal de Bilbao como motor cultural del barrio y referente en la ciudad. Ramón Barea asumirá el rol de presidente de Pabellón 6, mientras que Irene Bau y Patxo Tellería llevarán las riendas de la dirección artística.