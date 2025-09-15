Romeo y Julieta prueban el amor actual, diverso y de redes sociales en la nueva producción de la BBK

María Goiricelaya, dramaturga y directora de La Dramática Errante, ha trabajado con grupos de adolescentes sobre cómo ven ellos el amor y quiénes y cómo ... serían hoy los protagonistas de 'Romeo y Julieta' para actualizar la inmortal novela de Shakespeare. «Partiendo del romance más célebre de la literatura universal, queremos reflexionar sobre el amor pero en la actualidad, en estos tiempos de fluidez emocional, de redes sociales y de vínculos diversos», explicó. Se trata la novena producción propia de la BBK, que se presentará en su sala de la Gran Vía los días 27 y 28 de este mes en euskera y entre el 3 y el 5 de octubre en castellano.

«Se titula 'R&J' para representar bajo esas iniciales las diversas formas de pareja y de amar que tenemos en el siglo XXI, deconstruyendo el amor romántico», explicó este lunes Goiricelaya en la rueda de prensa, acompañada de los integrantes de su compañía e intérpretes de la obra: Ana Pikaza, Aitor Borobia, Egoitz Sánchez, Nagore González y el recién incorporado Luis Mitxelena. Aclara la directora que, pese a ser una versión actualizada, han sido bastante fieles al texto original.

«Llevamos meses trabajando con adolescentes, pertenecientes a grupos del Athletic (jugadores infantiles y juveniles), las asociaciones Gorabide, Norai (San Francisco) y Giltzarri (Barakaldo), del Ayuntamiento de Alonsotegi y de la Fundación Síndrome de Down. Con ellos hemos abordado qué es esto del amor, cómo lo viven, para hacer una versión actualizada, fresca, centrada en las relaciones del presente. Y han aportado frescura, novedad. Aun así, no se trata de una obra para adolescentes, es para adultos, mayores de 16 años, pues todos estamos inmersos en esas nuevas formas de enamorarse donde las tecnologías tienen mucha importancia», explica Goiricelaya.

Los grupos de trabajo con los adolescentes han salido de la iniciativa BBK PACT, «proyecto desarrollado con jóvenes en esta etapa de su vida y centrado en convertir el autocuidado, el cuidado del resto y el buen trato en las relaciones en las guías vitales de las nuevas generaciones», aclaró Nora Sarasola, directora de Obra Social de la Fundación Bancaria BBK. El proyecto BBK PCAT es un «movimiento juvenil de pacto y acción», al que ya se han sumado más de 250 personas de entre 15 y 17 años: «No se trata de que seamos los adultos los que les marquemos pautas o les demos charlas, sino de que dispongan de un espacio propio donde implicarse y participar, donde puedan ser lo que quieran y como quieran, con seguridad, en un entorno libre de juicios en el que puedan hablar de identidad, emociones, amistad, de ligar y de sexualidad, de límites, diversidad...».

Espectáculos propios

La entidad inició su labor de producir sus propios espectáculos en 2021: «Fue cuando apostamos por que esta sala no fuera solo escenario para proyectos transformadores y de calidad, sino también por ayudar a crearlos», añadió Sarasola. La primera producción propia fue 'Yerma', también de La Dramática Errante, un montaje que superó las 80 funciones por todo el territorio español y que fue galardonado con el Max a la Mejor Adaptación o Versión Teatral. Le siguieron la ópera de cámara 'Borderland', '¡Agur, Otxoa feroz!', o la pieza de danza «Yarin», que ha viajado a teatros de Europa y América.

Goiricelaya: «Hace tiempo que me pregunto qué es eso del amor hoy: cómo amamos, cómo expresamos y vivimos el amor, cómo este muere... Estamos en una época que pide romper inercias, desmontar prejuicios y vivir de manera más lúcida y madura el deseo y nuestras relaciones amorosas, y «R&J» cuestiona el amor exclusivo, binario, trágico y, en definitiva, limitante, para abrazarlo tal y como es hoy: líquido, múltiple, contradictorio, disidente...«. La obra contará con dos funciones con medidas específicas para colectivos con necesidades especiales. La del 27 de septiembre en euskera llevará sobretítulos y amplificación de sonido, y la del 3 de octubre en castellano tendrá sobretítulos, amplificación de sonido y audiodescripción.