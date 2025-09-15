El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aitor Borobia, Nagore González, Luis Mitxelena, Nora Sarasola, Egoitz Sánchez, María Goiricelaya y Ana Pikaza ante la sala BBK. Yvonne Iturgaiz

Romeo y Julieta prueban el amor actual, diverso y de redes sociales en la nueva producción de la BBK

La Dramática Errante, dirigida por María Goiricelaya, ha consultado con adolescentes para actualizar el texto de Shakespeare, y presenta 'R&J' a partir del próximo 27 en euskera y castellano

Isabel Ibáñez

Isabel Ibáñez

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:06

María Goiricelaya, dramaturga y directora de La Dramática Errante, ha trabajado con grupos de adolescentes sobre cómo ven ellos el amor y quiénes y cómo ... serían hoy los protagonistas de 'Romeo y Julieta' para actualizar la inmortal novela de Shakespeare. «Partiendo del romance más célebre de la literatura universal, queremos reflexionar sobre el amor pero en la actualidad, en estos tiempos de fluidez emocional, de redes sociales y de vínculos diversos», explicó. Se trata la novena producción propia de la BBK, que se presentará en su sala de la Gran Vía los días 27 y 28 de este mes en euskera y entre el 3 y el 5 de octubre en castellano.

