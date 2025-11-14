Recuerdo y desagravio

La Compañía Joven de Pabellón 6 monta 'Muro de piedra' con la lógica intermitente de las luces de una sala de fiestas. Encendido, apagado. Color, ... sombras. Resplandores y luz ambiental. Cuenta los sucesos en el Pasaje Begoña, un callejón de Torremolinos donde el 24 de junio de 1971 en la sanjuanada, todo cambió.

El Pasaje albergaba locales de ambiente, contra los que una redada acabó en arrestos, clausuras de locales nocturnos, y multas. La policía identificó a 300 personas y detuvo a un ciento en la callejuela que ubicaba hasta 50 bares por entonces pioneros de música en vivo y público LGTBI. La fecha ha quedado como otras señaladas efemérides políticas, laborales o catastróficas. De moda, recibía clientela glamurosa, Sara Montiel, Massiel o Manolita Chen, John Lennon, Coccinelle o Amanda Lear. Para difuminar el recuerdo el municipio cambió con poco éxito el rótulo por Pasaje Gil Vicente en 1981. Recuperado el nombre en 2018 el Pasaje Begoña fue declarado ¡Lugar de Memoria Histórica, cuna de Derechos y Libertades LGTBI, por la Junta de Andalucía y el Congreso!

'Muro de piedra' es una crónica fragmentada en formato de teatro musical. Un espacio con bultos móviles que son muebles, plataforma o escalera, y jóvenes intérpretes (a tener muy en cuenta) que encarnan tipos con nombre y apellido, rasgos, la 'media filiación' de los cuartelillos. Bailes, posados, canción, tramos de diálogo, en una oferta viva y desinhibida con mutaciones, intercalados, soliloquios, y voluntad de desagravio. El poeta y dramaturgo portugués Gil Vicente (1465-1536), que vete a saber qué pintaba en Torremolinos, salió rana a los ediles y siglos antes escribía añorante: 'Cuando los árboles verdes/ sus frutos quieren pintar/ cuando las aves cantaban/ cada una su cantar…'

Pues eso, cada cual su cantar.