'Memorias de Adriano': el poder se desnuda

Publicada en 1951, y traducida del francés por Julio Cortázar, la novela de Marguerite Yourcenar 'Memorias de Adriano' es una ficción histórica en forma epistolar ... de la vida y las ideas del emperador Adriano, el hispano que gobernó el Imperio de Roma del año 117 al 138 después de Cristo. Son cartas a su primo y sucesor Marco Aurelio. Habla de luchas militares y políticas, de cultura y amor. Hecha ahora monólogo para Lluís Homar por la dramaturga Brenda Escobedo y la directora Beatriz Jaén, se recuerda otra versión de Maurizio Scaparro con el actor José Sancho.

El título de partes de la novela se proyecta al arrancar los pasajes escénicos: Saeculum Aureum, Disciplina Augusta o instrucción regia, Patientia ante el ocaso... Es el ascenso hasta ser emperador, las campañas en la Dacia y en Asia Menor, en Europa, y las maniobras para sortear las encerronas del poder. El Adriano sereno, instruido en artes, devoto de la filosofía («gobierno en latín pero pienso y vivo en griego»). Y también el ambicioso y cruel. El ídolo complejo.

Lluís Homar (Barcelona, 1957) vino en 2017 al Arriaga como único actor con una versión del emblema de la literatura catalana 'Terra baixa'/'Tierra baja' de Ángel Guimerá, y se le nominó en los premios Ercilla. Encarnaba Homar al incauto Manelic, al pérfido terrateniente Sebastián... Era todos, se replicaba a sí mismo y mostraba una a una las actitudes. Ahora es voz única con mérito de su palabra precisa, de su rostro y su porte imponente. Cinco intérpretes de teatro físico coreografían silenciosos las palabras de Adriano con mímica o danza. Sus enemigos, los maestros, los cómplices, sus relaciones con el joven amante Antínoo, cuya escena íntima es uno de los clímax plásticos de Álvar Nahuel y Homar.

El soliloquio exigente de un gran actor. Teatro lleno.

'Memorias de Adriano'

Autoría: Marguerite Yourcenar

Traducción: Julio Cortázar

Dramaturgia: Brenda Escobedo

Dirección: Beatriz Jaén

Escenógrafo: José Novoa.

Luz: Pedro Yagüe.

Figurinista: Nidia Tusal.

Espacio sonoro: Tagore Gonzàlez.

Intérpretes: Lluis Homar, Clara Mingueza, Álvar Nahuel. Marc Domingo, Xavi Casan, Ricard Boyle.

Teatro Arriaga. 25-10-2025