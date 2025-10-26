El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Lluís Homar, protagonista de 'Memorias de Adriano'.

'Memorias de Adriano': el poder se desnuda

Lluís Homar protagoniza el soliloquio exigente de un gran actor en un abarrotado teatro Arriaga

Pedro Barea

Pedro Barea

Bilbao

Domingo, 26 de octubre 2025, 17:07

Comenta

Publicada en 1951, y traducida del francés por Julio Cortázar, la novela de Marguerite Yourcenar 'Memorias de Adriano' es una ficción histórica en forma epistolar ... de la vida y las ideas del emperador Adriano, el hispano que gobernó el Imperio de Roma del año 117 al 138 después de Cristo. Son cartas a su primo y sucesor Marco Aurelio. Habla de luchas militares y políticas, de cultura y amor. Hecha ahora monólogo para Lluís Homar por la dramaturga Brenda Escobedo y la directora Beatriz Jaén, se recuerda otra versión de Maurizio Scaparro con el actor José Sancho.

