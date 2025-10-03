El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Anabel Alonso y Heidi Steinhardt presentan la obra 'La mujer rota'. Mireya López
Crítica de teatro

Manifiesto feminista

Pedro Barea

Pedro Barea

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:03

Comenta

Una mujer en la habitación, sola. Habla al público pero la audiencia está en su cabeza. Es el artificio teatral. Su presente es inhóspito hasta ... en cosas más que leves, y nada espera del futuro. La decepción y la soledad tejen un bucle obsesivo que el personaje desahoga en escena. La vida, tragedia a veces, resquebrajó su proyecto de hija, esposa, madre: quiso ser libre y autónoma y se quedó en la mujer plegada a otros, hijos, marido, sociedad, y se asfixió. Lo cuenta Simone de Beauvoir en el último de tres relatos feministas que sirve de título al libro que los reúne: 'La mujer rota'. En Beauvoir ese tercer episodio, ahora teatro, tiene forma de diario cotidiano, es aquí un soliloquio febril, denso, implacable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mujer que fue al médico en Valdecilla y se enteró de que estaba muerta
  2. 2

    Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de emergencia tras detectar insectos en la comida
  3. 3

    Vía libre para comenzar la reforma de Autonomía, que perderá dos carriles y ganará zonas verdes
  4. 4 Indemnizan con 1,2 millones a los padres de un niño que sufrió daños neurológicos irreversibles tras una resonancia
  5. 5

    Miles de personas se solidarizan en Bilbao con la flotilla y cargan contra Israel
  6. 6

    Zupiria reconoce que cesó a la anterior cúpula de Arkaute
  7. 7

    Goia renunciará a la Alcaldía de San Sebastián tras el pleno del 16 de octubre: «Lo había decidido hace tiempo»
  8. 8 Ayuso usa a la izquierda abertzale para cargar contra la flotilla: «Quien con Bildu se acuesta, secuestrado se levanta»
  9. 9

    La marcha por sorpresa de Goia abre en el PNV la carrera por el liderazgo en Bilbao y Vitoria
  10. 10

    El Athletic hace demasiadas concesiones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Manifiesto feminista

Manifiesto feminista