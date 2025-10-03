Manifiesto feminista

Una mujer en la habitación, sola. Habla al público pero la audiencia está en su cabeza. Es el artificio teatral. Su presente es inhóspito hasta ... en cosas más que leves, y nada espera del futuro. La decepción y la soledad tejen un bucle obsesivo que el personaje desahoga en escena. La vida, tragedia a veces, resquebrajó su proyecto de hija, esposa, madre: quiso ser libre y autónoma y se quedó en la mujer plegada a otros, hijos, marido, sociedad, y se asfixió. Lo cuenta Simone de Beauvoir en el último de tres relatos feministas que sirve de título al libro que los reúne: 'La mujer rota'. En Beauvoir ese tercer episodio, ahora teatro, tiene forma de diario cotidiano, es aquí un soliloquio febril, denso, implacable.

Una escena desnuda, enchapada en color gris ratón, ventana, el visillo, un bibelot como de vudú, cajonera y sofá multiuso en el que no se sentará ni un minuto la actriz Anabel Alonso, hiperactiva desde que llega. Es un lugar raro, parece deshabitado y las salidas ocultan dónde van. La mitad del escenario es la casa. El otro lado, vacío y oscuro. Anabel Alonso es visceral, intensa, con memoria de humor popular y sátira costumbrista, y un rostro dado a la mímica cuyo extremo es la caricatura.

'La mujer rota' Texto: Simone de Beavoir.

Dirección: Heidi Steinhardt.

Escenografía y vestuario: Alessio Meloni.

Luz: Rodrigo Ortega.

Sonido: Mariano Marín.

Producción: Miguel Cuerdo y Lazona. Teatro Arriaga 1-10-25

Firma la dirección la argentino-hispana Heidi Steinhardt, directora, dramaturga y actriz, en Madrid desde 2012 (el apellido de raíz alemana parece un mote, 'stein', piedra, y 'hardt', fuerte), esposa real de Anabel Alonso, que anima a la malicia de suponer embrollos de poder en la gestación del montaje, o evocar experiencias como versiones de 'La voz humana' de Cocteau, donde la protagonista que telefonea al amante esquivo es un hombre, porque convivencia y ruptura en parejas de igual sexo repiten a veces clichés patriarcales, con los roles readjudicados a discreción.

Alto voltaje.