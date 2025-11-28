El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una escena de 'El jardín de las posibilidades'. E. C.
Crítica de teatro

Entre García Lorca y Federico

Pedro Barea

Pedro Barea

Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:24

Federico García Lorca intuye en las 'Suites' un lugar llamado 'Jardín de las Posibilidades' donde habitan amores nunca colmados, hijos que no nacieron y decisiones ... que no se cumplieron. La vida inédita. Para llegar hay que 'vencer al dragón del sentido común'. Quizá siga allí Emilia hasta su desvarío senil, cautiva de un amor imposible.

