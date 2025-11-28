Entre García Lorca y Federico

Federico García Lorca intuye en las 'Suites' un lugar llamado 'Jardín de las Posibilidades' donde habitan amores nunca colmados, hijos que no nacieron y decisiones ... que no se cumplieron. La vida inédita. Para llegar hay que 'vencer al dragón del sentido común'. Quizá siga allí Emilia hasta su desvarío senil, cautiva de un amor imposible.

Emilia Llanos amó a Federico. En 'El jardín de las posibilidad́es' lo cuenta el dramaturgo Carlos Troyano. Cuatro actrices encarnan la 'Emilia': Eva Barón es Emilia a los 33 años, que había conocido muy joven al poeta y se enamoró; Lydia Casares es Emilia a los 51, que vivió en guerra el asesinato de Federico; Patricia Cercas es la Emilia de 71 años; y Belén Galarza a los 81. Suena García Lorca. Suena el '¡silencio!' de Bernarda Alba. Y el 'Anda jaleo, jaleo'. Y suena Federico '¡Por aquella vereda no pasa nadie, ni la zagala, la flor del valle!'. Y suenan brotes y jardines, y suena la carta que espera la soltera Doña Rosita, y vuela la mariposa del maleficio movida por una quinta actriz, la 'jardinero' Julia Vargas, en el testimonio, vivo, lírico, de Emilia y los ausentes Lorca… y Federico.

'El jardín de las posibilidades' tuvo otra versión. perfilada tras la publicación de Marta Osoro de una carta de Emilia Llanos, junto al libro de Lola Manjón 'Relaciones de Emilia Llanos y Federico'. Es un espectáculo para un espacio íntimo donde la voz no se diluya (como el fecundo 'espacio escenario' del Arriaga que se les ha quedado pequeño). A cambio hay cosas de agradecer, un programa de mano sobre papel blanco legible a la luz de la sala, sin tintas. Y muchas ideas muy teatrales: los coros gestuales que denotan que cuatro actrices son un solo personaje, indumentarias, transiciones de efecto. Y ante todo un trabajo entregado y entusiasta que el público celebra.