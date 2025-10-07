'El mago de Oz' llega estas navidades al Euskalduna con acento vasco

«Yo la veo como una chica rebelde, de acción. ¡Va a tope!», exclama Micaela Román, todavía caracterizada de Dorothy, después de cantar unos minutos ... en la explanada principal del Euskalduna, junto a sus compañeros Xanti Korkostegi (Espantapájaros), Yeray Vázquez (León) y Markel Urrestarazu (Hombre de Hojalata). Apenas están en los ensayos preliminares pero ya se les ve cohesionados y seguros de sí mismos, con los ojos puestos en las cerca de tres semanas que estarán volcados en las funciones de 'El mago de Oz' que acogerá el Euskalduna estas navidades, entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, con una orquesta en directo a las órdenes del maestro Julio Awad. Las entradas ya están a la venta.

Hay nervios pero sobre todo unas ganas locas de salir a escena y atraer a un público variopinto, «de aquí y de todas partes, porque en esas fechas hay mucho turismo cultural», subraya Iñigo Iturrate, director general del auditorio de Abandoibarra. Se trata de la primera coproducción del Euskalduna con Letsgo, una promotora de espectáculos fundada por los hermanos Iñaki y Gorka Fernández. El elenco, mayoritariamente vasco, ha salido de un proceso de selección que se organizó el pasado verano, con cerca de 500 postulantes.

Madera de estrella

El casting se prolongó durante cinco jornadas y fue muy reñido, con sorpresas como Micaela Román, estudiante de tercer curso en Dantzerti, la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi, que se presentó a última hora y sin mucha convicción. «Creía que se había terminado el plazo. Además, soy muy vergonzosa a la hora de cantar, que sí, que sí, te lo juro... Me estoy formando y esto es una grandísima oportunidad. Siempre me ha tirado este mundo. Igual he salido a mi abuelo, que era muy artista y tocaba la bandurria», cuenta la joven soprano de Kabiezes, plantada en mitad del caminito de baldosas amarillas que se ha desplegado delante del Euskalduna.

Es una mujer que pisa firme y las cuerdas vocales le responden. Su aparente timidez es pura fachada. Tiene madera de estrella. Se ríe al recordar que durante unos meses trabajó como acomodadora en el recinto, «algo temporal, ya lo dejé y ahora estoy a otra cosa». Sabe que en sus manos (y voz) tiene el salvoconducto que le permitirá llegar al otro lado del arcoíris. Un destino para el que hace falta aguante. Hay que afrontar 18 funciones, que duran dos horas y 20 minutos, «y entre una cosa y otra no haremos más que cantar, dormir y... ¡comer algo!», suelta el santurtziarra Yeray Vázquez, mientras se atusa la melena felina y suelta una carcajada digna del rey de la selva. Tiene voz tonante y sobrada experiencia.

«Empecé de niño en un grupo de payasos y, de adolescente, participé en 'Goazen!'... Llevo toda la vida en la escena y me encantan los musicales». Ahora, que tiene más de 30 años, no podía dejar pasar la oportunidad de meterse en la piel del león - «que por algo soy de Bilbao»- y marcar un hito en su carrera. Es lo mismo que desea el donostiarra Xanti Korkostegi en el rol del Espantapájaros, «máxime porque esta ciudad siempre me ha traído suerte». Hace cuatro años participó en el espectáculo 'Kutsidazu bidea Ixabel', que se ofreció en el Teatro Arriaga, y se hizo merecedor de un premio Max. «Ahora hay que volver a darlo todo y demostrar de qué pasta estamos hechos».