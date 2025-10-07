El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Yeray Vázquez (León), Markel Urrestarazu (Hombre de Hojalata), Micaela Román (Dorothy), Xanti Korkostegi (Espantapájaros) y Jokin Santos (Totó).

Yeray Vázquez (León), Markel Urrestarazu (Hombre de Hojalata), Micaela Román (Dorothy), Xanti Korkostegi (Espantapájaros) y Jokin Santos (Totó). Jordi Alemany

'El mago de Oz' llega estas navidades al Euskalduna con acento vasco

La primera coproducción con Letsgo incluye una orquesta a las órdenes de Julio Awad y un reparto liderado por jóvenes talentos como Micaela Ramón, Yeray Vázquez y Xanti Korkostegi

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Martes, 7 de octubre 2025, 15:49

Comenta

«Yo la veo como una chica rebelde, de acción. ¡Va a tope!», exclama Micaela Román, todavía caracterizada de Dorothy, después de cantar unos minutos ... en la explanada principal del Euskalduna, junto a sus compañeros Xanti Korkostegi (Espantapájaros), Yeray Vázquez (León) y Markel Urrestarazu (Hombre de Hojalata). Apenas están en los ensayos preliminares pero ya se les ve cohesionados y seguros de sí mismos, con los ojos puestos en las cerca de tres semanas que estarán volcados en las funciones de 'El mago de Oz' que acogerá el Euskalduna estas navidades, entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, con una orquesta en directo a las órdenes del maestro Julio Awad. Las entradas ya están a la venta.

