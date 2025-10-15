El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El no-recital de poesía 'Heriotzak Eduardo du izena' abrirá mañana el festival Formol Laborategia

El festival BAD convierte Bilbao en un laboratorio escénico con 17 apuestas por el arte vivo

Del 16 al 26 de octubre, la ciudad acoge una nueva edición del Festival de Teatro y Danza Contemporánea, con tres estrenos absolutos, uno europeo y una fuerte presencia de la escena vasca

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:02

Comenta

El teatro y la danza más inquietos vuelven a tomar Bilbao. Desde mañana y hasta el 26 de octubre, el Festival BAD celebra su 27ª ... edición con 17 funciones que transformarán espacios como La Fundición, Harrobia, Bilborock, el Centro Municipal de San Francisco y la sala Kúpula Aretoa del Teatro Campos en un mapa de experimentación escénica. Las entradas, con precios entre 8 y 10 euros, están disponibles en badbilbao.eus y en las taquillas de La Fundición y el Teatro Campos Elíseos.

