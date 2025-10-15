El festival BAD convierte Bilbao en un laboratorio escénico con 17 apuestas por el arte vivo

El teatro y la danza más inquietos vuelven a tomar Bilbao. Desde mañana y hasta el 26 de octubre, el Festival BAD celebra su 27ª ... edición con 17 funciones que transformarán espacios como La Fundición, Harrobia, Bilborock, el Centro Municipal de San Francisco y la sala Kúpula Aretoa del Teatro Campos en un mapa de experimentación escénica. Las entradas, con precios entre 8 y 10 euros, están disponibles en badbilbao.eus y en las taquillas de La Fundición y el Teatro Campos Elíseos.

No es un festival al uso. BAD —acrónimo de Bilbao Antzerkia Dantza— nació hace casi tres décadas para dar voz a quienes buscaban nuevas formas de contar y moverse, y hoy sigue siendo el principal escaparate en Euskadi de la creación contemporánea más arriesgada. Esta edición reúne tres estrenos absolutos, uno europeo y cuatro estrenos en Euskadi, con propuestas que van del teatro performativo a la danza conceptual o la palabra poética llevada al límite.

El festival abrirá mañana en Harrobia con 'Heriotzak Eduardo du izena', de la compañía vasca Formol Laborategia, un no-recital de poesía que plantea una mirada radical sobre la muerte y el lenguaje. A lo largo de diez días, pasarán por los distintos escenarios nombres como Nazario Díaz, Cielo Raso, Hika Teatroa, Ibon Salvador, Carla Róisin o Berritza Elkartea, entre otros, confirmando el peso de la escena local en una programación que combina juventud y trayectoria.

Entre los estrenos más esperados figuran 'Boca Noche/Gaua Ahoa', de Ibon Salvador, y 'No necesito un nombre para ser mascota', de Ana Cotoré, que verán la luz por primera vez en la sala Kúpula del Campos Elíseos. También destaca 'Direction Assistée', del canadiense Brice Noeser, que se presenta por primera vez en Europa, y 'El año que murió Franco Battiato', la conferencia performativa del poeta y dramaturgo gallego Pablo Fidalgo.

Aunque BAD no se limita solo a la exhibición. El viernes 24, el Centro Municipal de San Francisco acogerá las jornadas profesionales «La transición profesional en la danza», organizadas por la asociación ADDE, y un taller dirigido por la compañía Sonia Gómez sobre cuerpo y salud mental, temas cada vez más presentes en la creación contemporánea.

En La Fundición, el público podrá descubrir 'Volverse pequeño' de Emilio Manzano, 'Née' de Cielo Raso, 'Putaren bakarrizketa eroetxean' de Laura Penagos, y estreno de la conferencia performativa 'El año que murió Franco Battiato' de Pablo Fidalgo. En Bilborock, el domingo 19 se ofrecerá 'Free Tour-Bilbao', un recorrido performativo de Perpetûa Vastarda, y el jueves 23 'Mi reino por un caballo', de Carla Róisin & Baseline.

Además, este año el festival ha recibido el certificado Erronka Garbia, reconocimiento que comparte con otros eventos culturales bilbaínos por su esfuerzo en reducir el impacto ambiental. También da espacio a miradas que abordan la salud mental o la identidad LGTBIQ+, recordando que el arte, además de emocionar, puede transformar.