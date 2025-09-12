El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Responsables de Dantzerti, representantes institucionales y participantes en la jornada en el Teatro Campos. Yvonne Iturgaiz

Dantzerti reunirá en Bilbao a las escuelas de teatro españolas en su décimo aniversario

El centro de arte dramático y danza organizará en mayo el festival EsadFest, que traerá a 300 profesores y alumnos

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:40

El director Fernando Bernués recuerda que hace cuarente años los teatreros vascos actuaban en frontones. Ahora disfrutan de una red estable de locales para sus ... representaciones y de una Escuela Superior de Arte Dramático y Danza dependiente del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, en la que se forman actores y bailarines. La asignatura pendiente es preparar el resto de oficios: dramaturgos, directores de escena...

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  2. 2

    La FIFA permite la inscripción de Laporte en el Athletic
  3. 3

    Así se inunda Bizkaia: 8.000 vecinos en riesgo por las mareas extremas en la Ría
  4. 4

    Águila Solitaria, el asceta que lleva 20 años aislado del mundo en un valle de La Rioja
  5. 5 Laporte se despide del Al-Nassr: «Estoy agradecido por esta experiencia»
  6. 6

    Los vecinos dan la primera batalla en la guerra de las terrazas de Bilbao
  7. 7

    «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  8. 8

    ¿Podrá jugar Laporte la Champions con el Athletic?
  9. 9 Laporte ya entrena junto a sus compañeros en Lezama
  10. 10

    Netanyahu acusa a Sánchez de «amenaza genocida» por decir que España carece de armas nucleares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Dantzerti reunirá en Bilbao a las escuelas de teatro españolas en su décimo aniversario

Dantzerti reunirá en Bilbao a las escuelas de teatro españolas en su décimo aniversario