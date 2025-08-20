El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una escena del montaje de 'Confeti. El regreso'. Asier Camacho

'Confeti. El regreso' se prorroga hasta el 31 en la Sala BBK

A las ocho funciones programadas en Aste Nagusia se suman tres citas los días 29, 30 y 31. Las entradas ya están a la venta

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Miércoles, 20 de agosto 2025, 18:47

La Sala BBK acaba de anunciar que 'Confeti. El regreso' seguirá en cartel después de Aste Nagusia. A las ocho funciones inicialmente programadas (del 17 ... al 24), se suman tres citas más: 29, 30 y 31. Las entradas para las nuevas fechas están ya a la venta (25 euros) tanto en la taquilla como en la web del espacio de la Gran Vía. El éxito de convocatoria del prestreno del jueves y la buena recepción de las primeras funciones explican esta prórroga.

