'Confeti. El regreso' se prorroga hasta el 31 en la Sala BBK

La Sala BBK acaba de anunciar que 'Confeti. El regreso' seguirá en cartel después de Aste Nagusia. A las ocho funciones inicialmente programadas (del 17 ... al 24), se suman tres citas más: 29, 30 y 31. Las entradas para las nuevas fechas están ya a la venta (25 euros) tanto en la taquilla como en la web del espacio de la Gran Vía. El éxito de convocatoria del prestreno del jueves y la buena recepción de las primeras funciones explican esta prórroga.

'Confeti. El regreso' es el primer largo teatral que escribe y dirige el actor Diego Pérez Retes (Bilbao, 1978) y le ha salido de un tirón. Fluido, fresco y con buenas sensaciones. Ideal para montar en Aste Nagusia. Explota el filón de la nostalgia y la estética de los grupos infantiles de los años 80 y 90, con mucho ritmo y un punto de inocencia perdida. Se trata de la tercera producción propia de la Sala BBK expresamente concebida para la Semana Grande, en este caso en colaboración con la compañía bilbaína La Mapatxa. Se espera que replique el éxito de «¡Agur, Otxoa feroz!» (2023) y «Urte berri off» (2024).

Toda la historia gira en torno a una banda infantil que supuestamente dio el pelotazo musical en los años 90, terminó como el rosario de la aurora y se reencuentra tres décadas más tarde. Los cuatro intérpretes que darán vida al conjunto musical son Mikel Losada (Gonzalo), Leire Orbe (Leonor), Leire Ucha (Cristina) y el propio Diego Pérez Retes (Tomás), que tendrá una intervención en vídeo, es decir, no actuará en directo. Los demás personajes contribuirán a enredar y desenredar la madeja, porque las relaciones humanas siempre son así. Un lío muy entretenido. En la trama Aratxo Angulo hará de secretaria y no faltará el manager de Confeti, interpretado por Iñaki Urrutia. Como 'hombre orquesta' saldrá a escena Josu Angulo, con la misión de asumir varios roles y rematar la acción.

Olatz Ganboa ejercerá de ayudante de dirección en una aventura que supone un salto cualitativo para Diego Pérez Retes tras las piezas breves que ha presentado en las jornadas de Pabellón 6. El cartel del espectáculo, diseñado por Daniel F. Carrasco, es una imagen que calienta motores. Se ve al cuarteto de espaldas, ya veterano, a punto de girarse, mirar de frente y plantarse delante del micrófono.