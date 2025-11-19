Una «comedia con pellizco» sobre cómo ha cambiado el proceso de ligar 'El lenguaje de las flores', que aborda en clave de humor las expectativas del amor, se estrena mañana en castellano en el Arriaga y el viernes en euskera en Muxikebarri

Miguel Aizpuru Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:48 Comenta Compartir

En una sociedad cada vez más interconectada gracias a las nuevas tecnologías, no termina sin embargo de funcionar el modelo de buscar pareja en remoto y, pese a multiplicarse las aplicaciones móviles de 'ligoteo', todo parecía más sencillo antaño, cuando los bares y la noche eran el lugar y el momento donde uno podía intentar ligar y conocer gente.

Todas estas cuestiones han servido de premisa para dar forma a 'El lenguaje de las flores', la comedia que estrena mañana en castellano el Teatro Arriaga (19.30 horas) y el viernes en euskera Muxikebarri (20 horas), y que llega de la mano de Unai Izquierdo como escritor del texto y de Getari Etxegarai como directora de la obra. Explica Izquierdo en conversación con este diario que veían en la calle «lo difícil que es ligar o encontrar pareja hoy en día, ya nadie liga en los bares y parece que hay que recurrir a las aplicaciones».

Escritor y director ya habían trabajado juntos en el musical de La Otxoa. «Hicimos muy buen 'match' y nos juntamos con otros tres amigos (los actores Mikel Losada y Olatz Ganboa y el músico Ibon Belandia) para montar la compañía La Mapatxa Teatroa». Tras obtener la residencia artística de Eszenabide, se pusieron manos a la obra con este texto: «Escribí la primera versión y entre otros fuimos reordenando y sumando ideas. Además, vimos que el público de todas las edades tenía interés en esto, no solo los jóvenes; y les parecía que desde la comedia se entendía muy bien y había ganas de hablar de esto».

Así, para abordar esta obra teatral sobre las expectativas del amor y cómo a veces se frustran, han recurrido como inspiración a Federico García Lorca, que ya expuso el tema en 'Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores', que es de donde han sacado el título de la obra.

Hay en esta comedia muchos malentendidos y falta de comunicación. Todo ello a través de tres historias paralelas: un chico en busca del amor, una divorciada y una pareja que se conoce y va viviendo los obstáculos de una relación. Historias narradas en clave de humor, pero con mensaje o, como dice Izquierdo, «comedia con pellizco».

La obra culminará esta semana con otra representación el sábado en Sopelana en euskera y después emprende una quincena de funciones en teatros públicos, simultaneando las dos versiones. «Hay mucho trabajo detrás, ha habido que adaptarlo todo a dos lenguas. Las canciones, el texto, los vídeos... Es casi como hacer dos producciones y tiene mucha complejidad, conlleva mucho tiempo», resume el dramaturgo vizcaíno.