La comedia musical 'Confeti. El regreso' sacudirá la Sala BBK en Aste Nagusia

Isabel Urrutia Cabrera Jueves, 12 de junio 2025, 16:15 | Actualizado 16:32h. Comenta Compartir

Es el primer largo teatral que escribe y dirige Diego Pérez Retes y le ha salido de un tirón. Fluido, fresco y con buenas sensaciones. ... Ideal para montar en Aste Nagusia, entre el 17 y 24 de agosto. La comedia musical se titula 'Confeti. El regreso' y se trata de la tercera producción propia de la Sala BBK. «Me conformo con que salga la mitad de bien que los montajes anteriores –'Agur, Otxoa feroz!' (2023) y 'Urte berri off' (2024)– y debo decir que hasta ahora no me puedo quejar. Estoy contento, rodeado de un enorme talento vasco», confirmaba ayer el propio Diego Pérez Retes, que también ejerce de director del proyecto, mientras señalaba a los miembros de su equipo.

Toda la historia gira en torno a un grupo infantil de ficción que dio el pelotazo musical en los años 90, terminó como el rosario de la aurora y se reencuentra tres décadas más tarde. ¿Por qué vuelven a verse? ¿Se puede saber cómo reaccionan? Hay un hecho trágico que les obliga a verse las caras de nuevo pero.... hasta ahí se puede leer. Diego Pérez Retes no desvela nada más. «Hay que venir y disfrutarla. Hay dos temazos originales escritos y compuestos por Adrián García de los Ojos y no faltará alguna sorpresilla musical. Así que ahora, en lugar del boca a oreja, que funcione el 'confeti a cara'. ¡Vamos preparándonos!». Las entradas ya están a la venta, con un precio único de 25 euros. Relaciones humanas Los cuatro intérpretes que darán vida al grupo musical son Mikel Losada (Gonzalo), Leire Orbe (Leonor), Leire Ucha (Cristina) y el propio Diego Pérez Retes (Tomás), que tendrá una intervención en vídeo, es decir, no actuará en directo. Los demás personajes contribuyen a enredar y desenredar la madeja, porque las relaciones humanas siempre son así. Un lío muy entretenido. En la trama Aratxo Angulo hará de secretaria y no faltará el manager de Confeti, interpretado por Iñaki Urrutia. Como 'hombre orquesta' saldrá a escena Josu Angulo, con la misión de asumir varios roles y rematar la acción. La producción cuenta con la colaboración de la compañía bilbaína La Mapatxa y Olatz Ganboa ejerce de ayudante de dirección. Son un equipo bien avenido, listo para la acción, igual que los cantantes de Confeti. En el cartel, diseñado por Daniel F. Carrasco, se ve de espaldas al grupo, a punto de pegar el salto, darse la vuelta y coger el micrófono.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Teatros

Bilbao