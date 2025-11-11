Bilbao abre el telón a los títeres con 30 funciones, talleres y propuestas inmersivas

El pequeño teatrino que simboliza al Festival Internacional de Títeres de Bilbao – Bilbao TX Festival alza de nuevo su telón. Lo hará este sábado por ... la tarde en Txotena Gunea (Otxarkoaga), donde comenzará una nueva edición de uno de los festivales más veteranos del país, el segundo más antiguo, con 44 años de historia y una mirada que combina arte y compromiso social. Durante nueve días, hasta el domingo 23 de noviembre, se ofrecerán 30 representaciones de 14 compañías procedentes de Euskadi, de otras comunidades e incluso llegados desde Japón, Italia o Grecia.

«El sol y la lluvia vuelven a compartir escena, como lo hacen desde hace miles de años, y en su danza luminosa engendran el arcoíris, símbolo de igualdad donde cabemos todas las personas, todas las identidades y todas las formas de crear», explicó el director del festival, Juanjo Corrales, durante la presentación celebrada en La Fundición. Corrales recordó que cada gota de ese arcoíris «cae sobre la escena, sobre la vida, como semillas, y de ellas brotan títeres, plantas tiernas y rebeldes, ninguna demasiado pequeña para no poder contar, ni demasiado grande para hacer callar».

El Bilbao TX Festival —organizado por la asociación cultural Pagoa Hezi Elkartea— combina espectáculos de teatro visual, clown, manipulación de objetos o instalaciones interactivas. La programación se repartirá entre Bilbao y ocho municipios de Bizkaia —Derio, Lezama, Larrabetxu, Basauri, Arrigorriaga, Muskiz, Areatxa y Ea—, con el objetivo de descentralizar la cultura y acercar el arte de los títeres a los barrios y pueblos. En Bilbao, Txotena Gunea será de nuevo el corazón del festival, acompañado por espacios como La Fundición, los centros municipales de Deusto, Basurto y San Francisco, entre otros.

Entre las propuestas internacionales destaca la actuación de la artista japonesa Izumi Fujiwara, que realizará una pintura en vivo ante el público, y la experiencia sensorial de la compañía catalana Zum Zum Teatre, que cerrará el festival con una instalación inmersiva apta para personas ciegas, El Circo de los Sentidos. También participan formaciones vascas como Desiderata, Pantzart Teatroa, Zurrunka Teatro y Nevipen Jito Elkartea, además de agrupaciones italianas y griegas que completan una programación diversa y sorprendente.

Hospital para libros

Una de las instalaciones más singulares de esta edición es El Hospital de los Libros, creada por la compañía vasca Desiderata. Alex Hernández, de la productora de teatro Mama Crea, lo describe como «el primer y único hospital de libros del mundo», un espacio participativo en el que los asistentes se adentran en un hospital con boxes, curadoras y pacientes de papel. «Bajo la excusa del respeto y cuidado a los libros, hacemos una alegoría con el respeto a las personas —explica—. Hay libros encamados porque no se leen, otros en incubadoras porque su historia aún no está escrita, y una zona de neonatos donde empieza la vida de un libro, hecha con papel reciclado».

Acercar la cultura al barrio

El espíritu comunitario del festival también se refleja en su empeño por acercar la cultura a los barrios. Para Eñaut Gorbea, director de la compañía Zurrunka y presidente de la asociación internacional Unima, creada en 1929 en Praga, los títeres «han acompañado a la humanidad desde sus orígenes, como vehículo de emoción y pensamiento». Su presencia en los barrios de Bilbao «mantiene viva esa conexión entre arte y comunidad».

El festival se cerrará con 'El Circo de los Sentidos', una propuesta de Zum Zum Teatre que ofrece una experiencia inmersiva para personas ciegas, donde el tacto, el sonido y el aroma sustituyen a la vista. La programación se completa con el Museo Ambulante de las Culturas, talleres y exposiciones que invitan a redescubrir el juego y la paz a través del arte.

Más allá de su aparente sencillez, los títeres siguen recordando algo esencial, que la imaginación es una forma de resistencia. Y en Bilbao, durante nueve días, esas pequeñas figuras de hilo, tela y madera volverán a contar historias que nos devuelven la capacidad de mirar el mundo con otros ojos.