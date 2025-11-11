El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En este espectáculo de teatro visual sin palabras se emplea el 'sand art' para contar «cuentos de arena». Ermelinda Coccia

Bilbao abre el telón a los títeres con 30 funciones, talleres y propuestas inmersivas

El 44º Festival Internacional de Títeres de Bilbao arranca este sábado en Otxarkoaga con «El Hospital de los libros», una instalación participativa

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:47

El pequeño teatrino que simboliza al Festival Internacional de Títeres de Bilbao – Bilbao TX Festival alza de nuevo su telón. Lo hará este sábado por ... la tarde en Txotena Gunea (Otxarkoaga), donde comenzará una nueva edición de uno de los festivales más veteranos del país, el segundo más antiguo, con 44 años de historia y una mirada que combina arte y compromiso social. Durante nueve días, hasta el domingo 23 de noviembre, se ofrecerán 30 representaciones de 14 compañías procedentes de Euskadi, de otras comunidades e incluso llegados desde Japón, Italia o Grecia.

