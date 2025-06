La Aste Nagusia sonará a ABBA con el musical 'Mamma Mia!'

No es la misma producción que se ha podido ver en Bilbao en otros años, sino una nueva que lleva tres temporadas, más de mil ... funciones, en el teatro Rialto de Madrid con 800.000 espectadores y que inmediatamente después de su colofón en la capital recalará en el Teatro Arriaga de Bilbao en plena Aste Nagusia, con 45 funciones entre el 14 de agosto y el 21 de septiembre. Protagonizado por Verónica Ronda, en el papel de Donna, a la que acompañan sus Dynamo, Ylenia Baglietto (Rosie) y Beatriz Ros (Tanya), el musical 'Mamma Mia!' trae coreografías, escenografías y vestuario originales y 23 versiones creadas para la ocasión de otras tantas canciones de la banda sueca, adaptadas y traducidas al castellano por Alejandro y David Serrano, bajo la dirección de Juan Carlos Fisher.

Con un espectacular posado de las tres protagonistas en la plaza del Arriaga y una pequeña actuación en el Foyer con la ayuda de Jorge Naveros al piano, presentaron la obra, que dura 2 horas y 40 minutos y está basada en el libreto original de Catherine Johnson. La historia se centra en Donna, «una madre soltera e independiente que regenta un pequeño hotel en una idílica isla griega. Ha criado sola a su hija Sophie, que va a casarse próximamente. Sin que nadie se entere, Sophie lee el diario de su madre y se tropieza con tres amantes: ¡tres posibles padres! Para poner fin a su incertidumbre, decide invitarlos a la boda. El caos está garantizado cuando aparecen los mejores y más antiguos amigos de Donna».

Además de Donna y las Dynamo, dan cuerpo al musical una treintena de cantanates y actores, que abordarán hits como 'Dancing Queen', 'Gimme Gimme Gimme', 'Chiquitita', 'The Winner Takes It All', 'Voulez Vous', 'S.O.S', 'Super Trouper' o 'Thank you for the music', todas ellas en castellano. Los organizadores explican que el show es una «producción de ATG Entertainment, grupo al que se ha unido SOM Produce, responsable de otros musicales que han triunfado en el Arriaga, como 'Priscilla, reina del desierto', 'West Side Story' o 'Chicago'». Informan de que ha obtenido el galardón a la Mejor Coreografía en los Premios Teatro Musical. La dirección musical corre a cargo de Joan Miquel Pérez.

Ampliar Un momento de la ruda de prensa en el interior del teatro, Y. Iturgaiz

Verónica Ronda recalcó que la estructura del Arriaga «permire traer la producción íntegra que se está representando en Madrid». «El primer acto es muy divertido, los espectadores se ríen mucho, mientras que el segundo es mucho más emotivo, un homenaje a la juventud, el amor maternofilial, los amigos, la infancia..», señala. «Es el primer musical que se hizo a partir de las canciones de una banda, y a eso hay que añadir que ABBA creó un sonido muy fresco que ha trascendido, con lo que en las butacas se ven niños de 5 años y personas de 90, todas bailando», añadió. Quiso desmarcarse de versiones anteriores que han visitado la villa: «Se ha dado una vuelta importante a la coreografía, con Iker Karrera, y a la escenografía, de Ricardo Sánchez-Cuerda. Se abre el telón y parece una experiencia inmersiva, metemos al público en una isla griega».

La actriz y cantante vasca Ylenia Baglietto destacó que es «un show muy adecuado para la Aste Nagusia, cuando se puede salir de juerga y luego venir a vernos. Y de hecho mucha gente repite, viene a ver el show de nuevo, porque invita a volver». El musical se estrenó hace 25 años en Londres, ha sido traducido a 15 idiomas y disfrutado por más de 70 millones de espectadores en todo el mundo. Fue llevado al cine y se convirtió en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos.