El amor en los tiempos de la IA

Una plataforma, fondo oscuro y una lámpara de araña. No hace falta mucho más para escenificar en la Sala BBK un montaje de la originalidad ... de 'R&J', con dirección de María Goiricelaya (Bilbao, 1983), porque la potencia dramatúrgica se basta y sobra para atrapar la atención del público. Este sábado y domingo se estrena la versión en euskera y del 3 al 5 de octubre se ofrecerá en castellano una obra que revisita la tragedia de Romeo y Julieta, con un reparto que incluye a Ane Pikaza, Aitor Borobia, Egoitz Sánchez, Nagore González y Luix Mitxelena.

«Nos centramos en el amor en tiempos de la IA. Las nuevas tecnologías y muy especialmente la Inteligencia Artificial interfieren y condicionan las relaciones personales. Es un hecho y una realidad que se refleja en la obra con toda claridad», avanza María Goiricelaya en un receso de los ensayos de 'R&J'. En la trama hay espacio para diversas identidades sexuales y no es una pareja sino cuatro las que viven intensamente el amor. Cada intérprete se mete en la piel de varios personajes y la música techno actúa como sismógrafo. El terremoto de las emociones se percibe en los ritmos obsesivos de una banda sonora que a veces no da respiro. «Es como el latido del corazón de los adolescentes».

Los versos de Shakespeare se alternarán con los diálogos escritos por Goiricelaya y la tragedia no acabará en todos los casos con la vida de los amantes. La muerte del amor ya es suficiente drama. «Quien más, quien menos, se verá reflejado. Será inevitable pensar en las decisiones que nos han llevado a donde estamos». Curiosamente, pese a que Romeo y Julieta en la obra de Shakespeare eran muy jovencitos, la reactualización que acoge la Sala BBK se recomienda a un público de más de 16 años.

Relaciones no adolescentes

«La razón es muy sencilla. Las parejas y sus relaciones son más adultas en 'R&J'. Si bien para documentarnos hemos trabajado con adolescentes de los talleres BBK PACT, centrados en el autocuidado y el buen trato en las relaciones, la mayoría de los chicos y chicas, de 12 a 14 años, no habían tenido su primera relación sexual... Está claro que no reflejamos su vida erótica en este montaje». En 'R&J' los amores no son bisoños pero la dependencia del móvil es absoluta, igual que entre los más jóvenes. «Cada vez hay menos riesgo y menos emoción. Una pena. Deberíamos reivindicar la libertad. Las pantallas dificultan la comunicación profundamente humana».

El uso extendido de aplicaciones de citas como Tinder y Bumble, así como de ChatGPT para que ejerza de psicólogo o consejero sentimental, ha convertido el juego amoroso en un proceso más tecnológico que artesanal. Se teclea mucho pero en última instancia se mira, besa y palpa muy poco. Se ha llegado a un punto en que la película 'Her', en torno a un hombre que se enamora del sistema operativo de su ordenador, ya no parece del todo ciencia ficción. «Yo la he vuelto a ver a raíz de este montaje y me ha servido de mucho, la verdad».

'R&J' no solo es la novena producción de la Sala BBK sino también una nueva apuesta de La Dramática Errante, la compañía que nació en 2021 con Goiricelaya y Pikaza como impulsoras. Su objetivo siempre ha sido muy concreto: abordar temáticas con calado social que invitan a la reflexión y la innovación dramática. Entre sus trabajos más destacados, figuran 'Altsasu' –merecedor del Urregin a Mejor Montaje y finalista a dos Max– y 'Yerma', que ganó en 2023 el Max a Mejor Adaptación. «Ahora lidiamos con el motor del mundo que, aunque se olvide, nunca dejará de ser el amor».