María Goiricelaya, en un receso de los ensayos. Jordi Alemany

El amor en los tiempos de la IA

La Sala BBK acoge este sábado el estreno de 'R&J', con dirección de María Goiricelaya, y un reparto que incluye a Ane Pikaza, Aitor Borobia y Egoitz Sánchez

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:13

Una plataforma, fondo oscuro y una lámpara de araña. No hace falta mucho más para escenificar en la Sala BBK un montaje de la originalidad ... de 'R&J', con dirección de María Goiricelaya (Bilbao, 1983), porque la potencia dramatúrgica se basta y sobra para atrapar la atención del público. Este sábado y domingo se estrena la versión en euskera y del 3 al 5 de octubre se ofrecerá en castellano una obra que revisita la tragedia de Romeo y Julieta, con un reparto que incluye a Ane Pikaza, Aitor Borobia, Egoitz Sánchez, Nagore González y Luix Mitxelena.

