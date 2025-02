Tate Modern, el museo globalizador, cumple 20 años y gira hacia su interior

Hasta que se inauguró la Tate Modern de Londres, en mayo de 2000, la antigua central eléctrica que hoy alberga una de las mejores colecciones ... de arte del mundo almacenaba máquinas industriales con un fuerte olor a aceite. Según recuerda la directora del centro desde 2016, Frances Morris, la primera mujer en el Reino Unido en llegar a la dirección de un gran museo, el área del Bankside era un desecho urbano poblado de ratas, zorros y gatos salvajes. Ahora lo visitan unos seis millones de personas al año, en competencia directa con el British Museum.

El pasado 13 de febrero anunciaron cómo celebrarían su 20 aniversario, con la habitación espejo -'Infinity Mirror Room-Filled with the Brilliance of Life'-, que estuvo en una exposición muy celebrada y que ahora ha donado su autor, el artista japonés Yayoi Kusama, con la reinstalación de la 'Maman' de Louise Bourgeois, igual que la del Guggenheim, y con una revisión de la obra de Andy Warhol, inaugurada en febrero.

Ahora todo eso está a la espera de la reapertura, la de un museo que comparte modelo con el vasco, aun con sus diferencias, nacidos con dos años y medio de distancia (primero el de Abandoibarra), enclavados en un área urbana antes en declive, construidos por célebres arquitectos con la medalla del premio Pritzker en la solapa, con grandes exposiciones, visitantes internacionales por las facilidades del turismo y ejemplos de un mundo globalizado.

«Reforzaremos nuestro compromiso con la colección y la comunidad», anuncia la directora del museo

Bajo el mando de Nicholas Serota, la Tate anunció un concurso de arquitectura en julio de 1994 que ganaron Herzog&Meuron. Con un presupuesto de 134 millones de libras (153 millones de euros al cambio actual), los suizos respetaron gran parte de la estructura de la central eléctrica, incluida la ahora icónica Sala de Turbinas, un gran espacio cavernoso en el que han ubicado sus obras e instalaciones Juan Muñoz -después de la inaugural de Bourgeois-, Anish Kapoor, Olafur Eliasson, Bruce Nauman, Doris Salcedo y Ai Weiwei, con sus millones de pipas amontonadas.

Las posteriores ampliaciones de 2012, en el espacio destinado en los sótanos para los tanques de aceite, y la de 2016, un edificio de nueva planta, también fueron diseñados por el estudio suizo.

Ruptura de relato

La misión inicial de la Tate Modern consistía en albergar la colección de la Tate -grupo estatal que conserva las colecciones de arte británico y arte moderno del Reino Unido- desde 1900 en adelante, con todos los artistas fundamentales de la vanguardia, como Picasso, Juan Gris, Marcel Duchamp, Paul Klee y tantos otros.

El equipo de conservadores, en el que estaba la actual directora, propuso seguir las recomendaciones de la museología posmoderna y romper con el relato cronológico, con el hilo de unas corrientes que van sucediéndose unas a otros. Ordenaron la colección por temas, como Historia/ Memoria/ Sociedad, Desnudo/ Acción/ Cuerpo, Paisaje/ Materia/ Medio Ambiente, Naturaleza Muerta/ Objeto/ Vida Real. Las salas estaban hechas para mirar y para pensar.

También quisieron desnacionalizar el arte y explorar que había más allá de Occidente. Ha sido un museo globalizador desde el principio, dirigido por el valenciano Vicente Todolí entre 2003 y 2010, que ahora se enfrenta a la desglobalización provocada por la pandemia. «Viajaremos menos, reforzaremos nuestro compromiso con nuestra colección y nuestra comunidad, volveremos a la mirada pausada (slow looking). Necesitamos concebir el arte más como un espacio social que como un mercado», decía hace unos días Frances Morris al 'Financial Times'.