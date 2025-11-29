El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fotoilustración: El Correo

Sydney Sweeney, una rubia muy inteligente

La intérprete, favorecida por una carrera fulgurante, encarnará a la mítica Kim Novak y a una actriz que proporciona contenidos para OnlyFans en sus próximos proyectos

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:26

Todo lo relacionado con Sydney Sweeney es susceptible de debate, excepto asuntos tan capitales como su gran inteligencia, talento interpretativo y la desproporción entre el ... característico y exuberante busto y la pequeña altura, apenas 1.61 metros. Tampoco resulta cuestionable que esta intérprete estadounidense, de 28 años, se ha convertido en un icono sexual en tiempo récord. La industria del cine parece apreciar ese atractivo ya que encarnará a Kim Novak, una belleza hollywoodiense sin discusión posible, en la película 'Scandalous', de Colman Domingo. Además, asumirá el rol de una actriz de contenido para adultos en OnlyFans en la tercera temporada de 'Euphoria', la serie que la dio a conocer.

