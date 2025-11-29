La solidaridad no amaina en el Fair Saturday

Amaneció con nubes y claros, con la previsión de lluvia por la tarde. El viento frío se colaba por la Ría, pero había mucho ánimo. ... Atrás quedaba el Black Friday, con las bolsas de la compra a cuestas, y la jornada prometía espectáculo y buenas sensaciones. El espíritu del Fair Saturday planeaba por toda la villa y más allá, desde Berango a Algorta, cargado de energía a rebufo del megaconcierto Ei! Bilbao celebrado la noche anterior en Miribilla. Así ocurre todos los años. En su undécima edición, el festival programó un centenar de actividades con la participación de 140 organizaciones para apoyar 45 proyectos sociales.

A media mañana, el gris del asfalto se rompía con una nota de color en movimiento. No era un autobús cualquiera el que cruzaba el Puente del Arenal. Se trataba del Bilbao City View, reconvertido en escenario móvil, con los entusiastas de la Bilbotxeros Band a bordo y su banda sonora itinerante de clásicos populares. En cada una de sus seis paradas estratégicas, la música se convertía en altavoz de los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica. La hucha de ADELA Bizkaia recaudaba fondos y los aplausos no cesaban.

Todo discurría a buen ritmo: en el Mercado de la Ribera se hacían corrillos en torno a la cantautora y guitarrista Madera Ilegal, que triunfó con su 'Quizás, quizás' y secundaba a Retina Bizkaia Begisare (asociación de afectados de distrofias hereditarias de retina), mientras que en Portugalete se congregaban los curiosos en torno a un piano en la plaza Solar de la villa jarrillera. Cada minuto que alguien tocaba suponía un euro de donativo para la ONG Creando Futuros.

Ampliar El piano en la plaza Solar de Portugalete, a disposición de curiosos y músicos. Yvonne Iturgaiz

Era un día para sentirse optimista y pararse a pensar. En el Espacio Davinci, a favor de Irrikiclown (payasas que actúan en Cruces para niños y adolescentes), la monologuista Zaloa Martínez reflexionaba sobre las virtudes del aspirador 'roomba' y los eufemismos, que en un caso y otro hacen desaparecer lo que no queremos ver. De eso trata precisamente Fair Saturday. Hay que interesarse por lo que está más allá de nuestras narices. En la Biblioteca de Bidebarrieta, también muy concurrida, Laura Sam brindó antes de comer un recital de poesía para respaldar a Iñurri, una asociación de acompañamiento en procesos oncológicos.

Show de estudiantes

A medida que avanzaba la tarde y las nubes se cerraban, la marea humana empezó a concentrarse en el atrio del Azkuna Zentroa. La multitud se agolpaba para escuchar a Maren y Anne Lukin. El pop de autor y la causa de la Asociación Vasca del Síndrome de Sanfilippo Euskadi calaban en la conciencia. La solidaridad no amainaba. En el barrio de San Francisco, el Museo de Reproducciones acogía mientras tanto un concierto de Iubilo Bilbao que, bajo la eficaz dirección de Jon Sáenz, transportaba hasta el Renacimiento. Entre piezas de Tomás Luis de Victoria, Thomas Morley y Josquin des Prez, el público tenía en mente a Munduko Begiak (Ojos del Mundo), que lucha contra la ceguera en entornos desfavorecidos.

El Fair Saturday también sorprendió con el show de estudiantes de secundaria y bachillerato que se montó en La Perrera. Los jóvenes dieron rienda suelta a la música, la danza y la creatividad, con el único fin de apoyar a Mezenak-Barreras invisibles, que ofrece la oportunidad de estudiar disciplinas artísticas a menores en riesgo de exclusión. Misión cumplida.