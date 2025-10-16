«El sexo explica a mis personajes» Juan del Val reivindica la literatura de entretenimiento tras ganar el Planeta y se declara feminista. «He estado toda mi vida rodeado de mujeres potentes como mi madre y Nuria»

José Antonio Guerrero Barcelona Jueves, 16 de octubre 2025, 07:09 Comenta Compartir

«En todas mis novelas hay escenas de sexo, pero no de forma gratuita. El deseo o la ausencia de deseo hablan de cómo están los personajes». Así lo explica Juan del Val (Madrid, 55 años), ganador del Premio Planeta 2025, con la novela 'Vera, una historia de amor' con la que se ha embolsado el millón de euros del galardón literario más popular de España.

Del Val cuenta la historia de Vera, una mujer de 45 años que decide romper su anodino matrimonio con Borja, un marqués sevillano, e iniciar un romance con un joven madrileño de clase obrera. El libro, ambientado en la actualidad entre las ciudades de Sevilla y Madrid, narra una historia sobre la libertad, el amor maduro y la búsqueda personal, y no está exento de erotismo. «El sexo es una manera bastante precisa de explicar a los personajes, sus miedos, sus inseguridades, sus preguntas», afirma el autor con la franqueza que lo caracteriza.

Del Val, conocido por su faceta televisiva -especialmente por sus colaboraciones en 'El Hormiguero', donde dispara contra todo y contra todos- y por su matrimonio con la presentadora Nuria Roca, no rehúye los temas incómodos. «No escribo de sexo por provocación, sino porque lo necesito para contar quiénes son mis personajes», insiste para subrayar que en sus novelas también hay gente que muere, come, disfruta, llora... gente a la que le pasan muchas cosas«.

«Vera, la protagonista tiene 45 años y decide separarse del único hombre importante que, al margen de su padre, ha tenido en su vida, un marqués sevillano. En su camino hacia la libertad conoce a un chico de barrio, y comienza con él una historia de amor donde ambos se aportan pureza e interés, cada uno de una forma, algo que me gustaba desarrollar«.

La novela, dice, nace de una pregunta: «¿De quién nos enamoramos y por qué?». Y la respuesta, como el propio Del Val explica, no es sencilla. «Quería desprenderme de los prejuicios que dicen que el amor debe ser algo puro y en esencia. Hay muchos más factores: el deseo, la necesidad, la curiosidad, la búsqueda de uno mismo». «Esta es una novela con dos lecturas, una más superficial y complaciente y otra que, incluso, puede llegar a doler». Pero su principal objetivo es entretener. «Que cuando cierre el libro el lector sienta que con esta historia de amor ha merecido la pena el viaje».

El autor reivindica una mirada femenina y feminista en su escritura. «Las mujeres me interesan. Soy feminista, naturalmente, pero no solo vocalmente. Ser feminista tiene que ver con los hechos. Me remito a mis novelas, donde las mujeres siempre acaban siendo dueñas de su vida sin necesidad de nadie», señala, quien, por cierto, se presentó al premio con un seudónimo de mujer: Elvira Torres

El escritor asegura conocer muy bien a sus personajes porque se nutre de lo que vive, y su universario literario está plagado de mujeres «porque llevo viviendo y mirando a mujeres toda mi vida y el universo femenino me interesa mucho. Vera, en cierta forma también soy yo, o una parte de mí. He estado rodeado de mujeres potentes, como mi madre o Nuria, y es lo que me inspira: escribo de lo que vivo, de lo que siento, y Vera es una mujer que me interesa muchísimo».

Entretener y emocionar

Aunque el amor, el deseo y la intriga son parte esencial de la trama, Del Val insiste en que su objetivo principal es entretener y emocionar. «Reivindico permanentemente la palabra entretenimiento. Es un respeto al lector para ponerle las cosas fáciles. Si le excito, le emociono o le hago reír, fenomenal, pero todo empieza en el entretenimiento», dice.

Para él, la literatura no debe ser un ejercicio elitista: «La literatura tiene que tener vocación de ser leída. Hay que ir contra las élites intelectuales. Me interesa que los libros se entiendan y lleguen a mucha gente. La literatura es algo popular y hay que rebajar un poco la importancia que tenemos los autores y dársela al lector«. Por eso reivindica un premio como el Planeta, que es un premio »literario y comercial y es un error pensar que por eso, es algo menor«.

Con todo, admite que «a veces me siento maltratado por quienes opinan sin haber leído mis novelas, pero lo acepto. En el nivel de exposición mediática que tengo, al margen de mis novelas, estar pendiente de las críticas es algo imposible».

Mirando atrás, Del Val se dirige al joven que fue -aquel aprendiz de albañil expulsado de tres colegios— y le recordaría una sola cosa: «Lo más bonito de la vida es que nunca se sabe. Vivo desde hace años entendiendo que cualquier cosa buena que me pasa es un acontecimiento. Por eso exprimo la vida, intento reír y disfrutar y se plasma en todo lo que escribo. A mis hijos (tiene tres) les digo que la felicidad es una actitud, no es algo que viene porque viene, sino que se intenta buscar, tiene un trabajo, una voluntad«, zanja.

Ángela Banzas: imaginación y posguerra

Por su parte, la escritora gallega Ángela Banzas (Santiago de Compostela, 43 años), finalista del Premio Planeta 2025 por 'Cuando el viento habla', destaca que su novela nace de un «mensaje de esperanza» que busca acercar al lector al amor, la empatía y la comprensión a través de los ojos de su protagonista, Sofía, una niña que experimenta y moldea el mundo en el contexto de la posguerra española a partir de su estancia en un hospital gallego.

La protagonista de este drama histórico con tintes góticos «y mucho lirismo» es Sofía, nacida en la posguerra y criada por sus abuelos en la Galicia rural. Una extraña dolencia la lleva al hospital donde se ocultan los horrores de experimentos con personas y descubre la existencia de una hermana gemela perdida. Con la ayuda de Daniel averigua la verdad y juntos abren un camino hacia la esperanza.

Ángela Banzas rescata la memoria de la posguerra española con una historia de esperanza

Banzas explica que la novela tiene un origen profundamente personal: un recuerdo de infancia que marcó su percepción de la vida y la muerte. A los siete años ingresó en un hospital, donde observó cómo la suerte podía ser cruel con otros niños. Ese recuerdo, transformado en imaginación, se convirtió en el germen de la historia de Sofía, cuya vida transcurre entre la tranquilidad del hogar con sus abuelos y el descubrimiento de la fragilidad humana en un hospital.

La autora destaca cómo la fantasía se convierte en un refugio contra la tristeza y la adversidad. «La imaginación es muy poderosa y ayuda a luchar contras las penas», dice y recuerda que el hospital es ese lugar en el que unos llegan, otros se van y todos esperan«.

Pero la obra no se centra únicamente en la enfermedad, sino que articula capas de historia, intriga y misterio.

La documentación histórica también ocupa un lugar importante en la creación de la novela. La autora se inspiró en el Hospital Real de Santiago de Compostela, fundado por los Reyes Católicos y cerrado como hospital en 1953, transformado hoy en Parador. La narraciñon se contextualiza en la Galicia rural de la posguerra, con referencias a peregrinos, cementerios, la Costa da Morte, y reflejando la dificultad de la época y la importancia de comprender la memoria colectiva y la identidad cultural.

Banzas subraya el papel central de los abuelos en la novela, figuras que encarnan la fortaleza y la perseverancia de una generación que enfrentó decisiones difíciles y restricciones sociales. La abuela de Sofía, Dina, simboliza la resiliencia femenina, un tema recurrente en la obra de la autora.

Banzas explica que su objetivo es que la novela no solo entretenga, sino que haga sentir al lector, provocando emociones profundas y creando una conexión con los personajes. «Aparte de la evasión que supone leer un libro, lo importante es que la historia, sobre todo, te haga sentir, te haga latir».