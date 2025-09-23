El Salón del Cómic de Getxo celebra su 23ª edición con talentos consagrados y emergentes

El Salón del Cómic de Getxo afronta su vigésimo tercera edición convertido en un referente dentro y fuera de Euskadi. Del 3 al 5 de ... octubre, la plaza Santa Eugenia y la calle Ibaiondo volverán a transformarse en un espacio dedicado a la cultura de la historieta con más de 40 stands de editoriales, librerías, tiendas especializadas, fanzines, merchandising y coleccionismo, además de un completo programa de charlas, talleres y firmas de autores. A partir de hoy, también se podrá visitar la exposición de 'Aventureras Gráficas', todo con entrada gratuita, una seña de identidad que facilita el acceso de públicos muy diversos.

Borja Crespo, comisario del salón, ha subrayado la dimensión internacional del encuentro: «Para que os hagáis una idea, dentro de unos días empieza la Comic-con de Málaga, y ahora mismo se celebra la Comic-con de Nueva York. Es complicado que los autores se multipliquen, pero hemos trabajado para traer figuras de primer nivel».

Y lo han conseguido porque entre ellas se encuentra Paco Roca, Premio Nacional del Cómic y Gran Premio del Cómic Barcelona, «un autor al nivel de un Ibáñez», menciona Crespo. También a Laura Pérez, autora del cartel de este año y galardonada con el Premio Nacional de Ilustración, o a Natacha Bustos, que ha dibujado para Marvel.

La apertura oficial, el viernes 3, estará marcada por la entrega de los Premios Homenaje 2025. En esta ocasión los galardones recaen en dos nombres con trayectorias muy distintas pero igual de influyentes. El dibujante Rubén Pellejero, continuador de las aventuras de Corto Maltés junto a Juan Díaz Canales, y la crítica y activista feminista Josune Muñoz, fundadora de la plataforma Skolastika y pionera en el estudio del cómic desde una perspectiva de género.

El programa ofrece una visión global de la historieta contemporánea, con la presencia de creadores veteranos y nuevos talentos emergentes. Figuran nombres como Nuria Tamarit, joven autora en plena proyección; Marika Vila, teórica y dibujante con una larga trayectoria vinculada al salón; Jon Mikel Bañales, dibujante vasco que trabaja para DC Cómics; o Fernando Blanco, con amplia experiencia en el cómic estadounidense.

La diversidad se refleja también en perfiles como Beñat Olea, que ha abordado en sus trabajos cuestiones vinculadas al colectivo LGTBI y al euskera, o Sebas Martín, referente en la historieta queer. A ello se suman autores de estilos muy distintos como María Medem, con una obra entre el cómic y el arte contemporáneo, o Irene Márquez, que participará en un coloquio intergeneracional junto a Marika Vila.

Charlas, talleres y firmas

Durante los tres días habrá presentaciones, mesas redondas y firmas oficiales, a las que se añadirán las que organicen los propios expositores. También se celebrarán talleres abiertos al público, entre ellos de cómic exprés, mandalas vascos o creación de seres imaginarios, impartidos por artistas como Amaia Ballesteros, Ruth Juan, Unai González o Asier Iturralde 'Gastón'.

El salón incluye además una revisión de portafolios a cargo de Luis Martínez, de Norma Editorial, dirigida a profesionales del cómic. La incripción previa será oblitaroria para participar y la actividad tendrá un aforo limitado de 15 personas.

Exposición «Aventureras gráficas»

Como aperitivo, el Romo Kultur Etxea acoge ya la exposición «Aventureras gráficas», que reúne ilustraciones de Natacha Bustos, María Medem, Ana Penyas, Laura Pérez y Núria Tamarit hasta el 26 de octubre. Las cinco autoras incluidas en la muestra responden, cada una con su estilo gráfico, a la etiqueta de aventureras.

En palabras de Crespo, la programación de este año es un repaso a la panorámica creativa actual, que combina «autores y autoras muy premiados y reconocidos con gente que está empezando a sobresalir, emergiendo, junto a artistas veteranos que siguen marcando camino».