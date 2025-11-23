El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
El escritor y cineasta Rodrigo Cortés. Efe

Rodrigo Cortés: «Siempre he discutido que una imagen valga más que mil palabras»

El escritor y cineasta Rodrigo Cortés presenta 'La piedra blanca', su último libro, en el Aula de EL CORREO

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Domingo, 23 de noviembre 2025, 19:06

Comenta

Rodrigo Cortés es un autor pródigo. Su fecunda incursión en la literatura se manifiesta en la publicación de artículos, novelas, cuentos y ensayos, y, además, ... ha desarrollado una trayectoria cinematográfica relevante con títulos como 'Enterrado' e, incluso, participa regularmente en varios podcasts. «Siempre he discutido el axioma de que una imagen vale más que mil palabras», confiesa y reconoce su amor por los términos. «No existen los sinónimos puros, cada palabra tiene su mundo y resonancias», defiende. El polifacético creador acaba de editar 'La piedra blanca', un libro elaborado con el ilustrador Tomás Hijo y será el protagonista de un nuevo encuentro de Aula de EL CORREO que tendrá lugar hoy, a partir de las 19 horas, en el Salón El Carmen de Bilbao. El acto cuenta con el apoyo de la editorial Random House y BBK.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos años del relevo de Urkullu, tiempo de cerrar heridas
  2. 2

    El desahucio de Erandio se ejecutó pese a existir varios procesos judiciales abiertos
  3. 3

    «No tenemos adónde ir», dice la madre que avaló a su hija en Erandio
  4. 4 Detenido un joven de 18 años por golpear brutalmente a otro en el exterior de una discotecta de Bilbao
  5. 5

    Alarma en las carreteras: la falta de camioneros pone en peligro el auge del consumo
  6. 6 La Aemet avisa de la llegada de un nuevo frente: así afectará a Bizkaia
  7. 7 Albóndigas sefardíes y curris en la catedral de las birras artesanas
  8. 8

    Así se disuade a un suicida: «Nunca le digas que otros lo han pasado peor»
  9. 9 Resultado de ensueño para Verstappen: victoria en Las Vegas y descalificación de los McLaren
  10. 10

    Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Rodrigo Cortés: «Siempre he discutido que una imagen valga más que mil palabras»

Rodrigo Cortés: «Siempre he discutido que una imagen valga más que mil palabras»