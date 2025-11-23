Rodrigo Cortés: «Siempre he discutido que una imagen valga más que mil palabras»

Rodrigo Cortés es un autor pródigo. Su fecunda incursión en la literatura se manifiesta en la publicación de artículos, novelas, cuentos y ensayos, y, además, ... ha desarrollado una trayectoria cinematográfica relevante con títulos como 'Enterrado' e, incluso, participa regularmente en varios podcasts. «Siempre he discutido el axioma de que una imagen vale más que mil palabras», confiesa y reconoce su amor por los términos. «No existen los sinónimos puros, cada palabra tiene su mundo y resonancias», defiende. El polifacético creador acaba de editar 'La piedra blanca', un libro elaborado con el ilustrador Tomás Hijo y será el protagonista de un nuevo encuentro de Aula de EL CORREO que tendrá lugar hoy, a partir de las 19 horas, en el Salón El Carmen de Bilbao. El acto cuenta con el apoyo de la editorial Random House y BBK.

La adscripción de este último proyecto resulta cuestionable. Los textos, frases concisas y rotundas, se integran en viñetas también extraordinariamente sombrías siguiendo una fórmula original. «Nosotros también hemos tratado de contestar y podríamos definirla por lo que no es», indica, y señala que no se trata de un comic ni de un texto ilustrado, porque ambos recursos surgen en paralelo, y que tampoco se trata de un libro de arte, aunque pueda confundirse por la calidad del grabado y el lujo de la encuadernación. «Yo hablaría de fábula gráfica», concede y añade que su propuesta es «un viaje de la mirada a través del espacio».

La brevedad y su ironía brutal podrían recordar los romances de ciego, los denominados pliegos de cordel. «Nos hemos criado en Salamanca, una ciudad hecha de piedra y de río en la que el espíritu del Lazarillo lo puebla todo», apunta y, admitiendo esa influencia, menciona el tremendismo despiadado que destila la obra y la existencia de cierta conexión picaresca. «Las cosas no son buenas o malas, simplemente son».

La peculiar identidad del relato tiene mucho que ver con la forma de escribir de Cortés. «Me doy libertad y no pretendo pasar mis propuestas por el filtro de la razón, no busco analogías o simbologías, sino que la imagen emerja del inconsciente y la idea se exprese con contundencia, crueldad, belleza y naturaleza despiadadas».

La pura voluntad de colaborar propició la materialización del libro. «Somos amigos, nos profesamos mutua admiración y queríamos solidificar la colaboración en un proyecto de fuste», explica y cuenta que el boceto inicial se modificó con idas y venidas hasta llegar al borrador final. El recurso al grabado le imprimió un carácter singular. El trabajo de la gubia sobre la plancha de linóleo genera la línea que luego se cubrirá con tinta y un papel de alto gramaje para posteriormente someterla a la presión de la pesada prensa. «Es una técnica laboriosa que se repitió con más de cien originales y que nos proporcionó una imagen implacable en blanco y negro que no permite las concesiones y que sugiere la rotundidad de la época. Las cosas son sin adjetivos».

El espectador puede sentirse desconcertado por una narración trufada de giros insospechados. «Ha de bregar con lo que hace el protagonista sin la capacidad de imaginar lo que va a suceder», admite y aduce que la sobriedad de la puesta en escena sugiere el dispositivo de un museo con una obra en cada sala. «Obliga a interpretar cada grabado y pasar página para saber lo que va a suceder después. Puede tratar de adivinar, pero no tendrá suerte y, al final, dejará de anticipar y se entregará al ritmo que impone».

Esa cadencia no se define durante la redacción. «Pero leyendo la percibimos», alega y, asimismo, se refiere a la fuerza expresionista de la obra gráfica. «Todo está ahí, sin necesidad de trucos», defiende y sostiene que el libro posee un ritmo interno que se precipita o detiene, y lleva a una contemplación en silencio «para asumir la belleza y la poesía de la propia historia». El ojo viaja a través de la página «arriba o abajo, ocupa la doble página o un espacio diminuto, cambia las reglas y salta a la pared y extiende sus raíces».

El autor reconoce una doble vertiente, la dedicada a las letras y la cinematográfica. «Soy el mismo autor, el mismo cerebro y pretendo la misma fuerza, pero desde baúles distintos», confiesa y asegura que usa cada lenguajes desde sus justos términos. «El código del cine tiene sus propias herramientas, la mirada, el corte, el sonido o la música, no se trata de literatura filmada, mientras que cuando escribo se convierte en asunto puro de la palabra y ella ha de generar imágenes».