El retrato más auténtico de Miriam Ocariz

Más acá del brillo de las pasarelas, están los dibujos de los figurines y los estampados en vestidos, camisetas y pañuelos, la elección de telas y la caída de sus pliegues. Todo eso es esencial en el mundo creativo del diseñador dentro de un contexto, el de la moda, con un pie en la industria y otro en el sello personal de quien firma las colecciones.

Miriam Ocariz (Bilbao, 1968) encarna como nadie ese lado artístico y su expresión más verdadera del arte, el dibujo. Desde estampados en bodies para bebés hasta una camiseta más que gigante, pensada para King Kong, Ocariz ha cubierto de un dibujo figurativo, expresionista y humorístico –pues hacer prendas para gigantes parece que lo es– buena parte de las creaciones de las últimas tres décadas, que expone en la Sala Rekalde.

«Fantasía, personalidad y colorido» sintetizan según la diputada de Cultura de Bizkaia, Lorea Bilbao, el trabajo de esta creadora que estudió Bellas Artes en la Universidad del País Vasco y diseño de moda a la vez. «Desde que era niña, la moda ha sido mi medio de expresión. Y lo que más me gustaba de ella era el dibujo, no tanto el patronaje. Por eso me decidí por el estampado de telas, porque podía llevar directamente el dibujo a la moda».

Con esa fórmula puso en circulación sus inconfundibles camisetas. Presentó sus colecciones en las pasarelas de Gaudí de Barcelona y Cibeles de Madrid, donde en 2002 consiguió el premio dedicado a los nuevos talentos. Llegó con sus diseños a París, Nueva York y Tokio, y entre 2004 y 2006 fue la directora creativa de Armand Basi Mujer.

Un maniquí tumbado en el interior de una urna de metacrilato –una bella durmiente– da inicio a la exposición de Rekalde. Sobre ella y a su alrededor se amontonan los objetos del universo real e imaginado de Ocariz, guantes, collares de perlas, fotos suyas con personas queridas y, cómo no, telas estampadas. A un lado se ve un retrato fotográfico de la diseñadora firmado por el artista Eduardo Sourrouille, comisario de la muestra y que aporta más obras a la exposición.

«Altar mexicano»

Ocariz, en la sala rosa de la muestra. / Maika Salguero

La sala siguiente está gobernada por el rosa, su color fetiche, y por un «altar mexicano» con muñecos pequeños y objetos de la más variada procedencia, con un toque de delirio kitsch y pop. Además de un lazo de grandes dimensiones, «símbolo» de su trabajo, comparten el mismo espacio unos enchufes reciclados en figuras humanas y una pareja de maniquíes con trajes rosas que representan lo femenino y lo masculino, más ambiguo en este caso porque está vestido en un cuerpo de mujer.

Los dibujos para camisetas, en este caso sobre un liviana organza de seda, ocupan toda una pared y resumen el abanico de figuras por las que se reconoce a Ocariz a la legua, una especie de seres fantásticos y urbanos perfilados con una técnica próxima a la caricatura. En una esquina, dos sillones y un sofá tapizados con sus más formas más abstractas, que también ha estampado en manteles y colchas.

La diseñadora no se olvida de su carrera profesional y ha dispuesto en una sala los vídeos de sus desfiles al cuidado de Óscar Ciencia. Del color rosa pasa al rojo y al negro de sus vestidos y cazadoras. «A medida que fui investigando en las propiedades de los tejidos y en el patronaje, necesité un equipo muy profesional», comentó Ocariz en esta parte de la muestra.

Algunas de las creaciones de Ocariz en la exposición. / Maika Salguero

Desde 2015 se ha desligado de la vertiente más comercial de su trabajo y se ha dedicado más al dibujo y a sus variantes, como los retratos desfigurados que ha llevado a Rekalde y que antes presentó en la galería bilbaína Espacio Marzana.

De la misma edad y formación que sus amigos de la firma Ailanto, Iñaki y Aitor Muñoz, Ocariz finaliza con una lámpara. En vez de lágrimas de cristal cuelgan dibujos sobre papel de fumar. Una última pieza de aire surrealista que también se respira en muchas partes de la exposición.