Rebel Tickets aplaude la medida británica pero advierte: «una mala regulación empuja la reventa a la clandestinidad»

La nueva normativa británica, que prohíbe vender entradas por encima de su precio oficial, reaviva la discusión sobre el mercado secundario en España. La startup vizcaína defiende un modelo «seguro, transparente y sin abusos»

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:27

Comenta

El veto británico a la reventa inflada de entradas ha sacudido el mercado internacional. La decisión del Gobierno de Keir Starmer, respaldada por artistas como ... Radiohead, Dua Lipa o Coldplay, fija límites estrictos: ya no se podrán vender tickets por encima de su precio original y las plataformas que lo incumplan se enfrentarán a multas de hasta el 10% de su facturación global.

