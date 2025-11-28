Rebel Tickets aplaude la medida británica pero advierte: «una mala regulación empuja la reventa a la clandestinidad»

El veto británico a la reventa inflada de entradas ha sacudido el mercado internacional. La decisión del Gobierno de Keir Starmer, respaldada por artistas como ... Radiohead, Dua Lipa o Coldplay, fija límites estrictos: ya no se podrán vender tickets por encima de su precio original y las plataformas que lo incumplan se enfrentarán a multas de hasta el 10% de su facturación global.

En España, el movimiento regulatorio británico ya ha tenido respuesta desde el sector del intercambio seguro. Asier Bengoa, CEO de Rebel Tickets —la startup vizcaína que defiende el modelo Fan-to-Fan (entradas de reventa entre fans)— afirma que la decisión no les pilla por sorpresa: «No nos sorprende porque nosotros ya somos reguladores, ya limitamos los precios y estamos completamente a favor. Así que nos afecta de manera positiva. La tendencia en Europa tiende a regular el mercado secundario», sostiene.

Bengoa distingue entre el usuario común y la especulación organizada: «Hay dos vertientes. Están los fans que tienen derecho a revender su entrada si no pueden asistir, y luego el mercado de los brokers y plataformas que especulan. El problema es que se mezclan y se especula sin control».

El CEO avisa de que «una ley incompleta no eliminará la reventa, sino que la empujará a la clandestinidad», desplazándola hacia canales sin control, como redes sociales o foros donde ya se concentra el 90% de las estafas: entradas falsas, pagos sin garantía o prácticas como el clásico «vendo boli Bic y regalo entrada».

Bengoa recuerda que muchos tickets no contemplan devolución y que la transferencia de entradas debería considerarse «un derecho básico del consumidor». También plantea un reto pendiente en cualquier regulación: «Cuando alguien hace una cola durante horas, compra su entrada por X dinero y luego no puede ir un día antes, decirle que su entrada vale exactamente lo mismo no es justo. También hay que regular eso».

Acelerar la Ley

Mientras tanto, España avanza en una línea similar. La futura Ley de Consumo Sostenible, aún en tramitación, prevé prohibir la reventa online que supere el incremento del IPC y el cierre de las webs que lo incumplan. Una dirección que el sector Fan-to-Fan valora, pero que exige —advierte Bengoa— un enfoque concreto, aplicable y que no criminalice al aficionado que solo quiere recuperar el dinero de su entrada.