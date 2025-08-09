El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Dos jóvenes disfrutan de la panorámica desde este espacio que por ley carece de cercados y edificaciones. Ione Saizar

Pulmón de Londres, paraíso de artistas

El parque público de Hampstead Heath, que escapó a la codicia inmobiliaria, inspira a pintores y escritores, de Dickens a Julian Barnes

Lourdes Gómez

Londres

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:45

El nombre del parque solo refleja una pequeña porción de la inmensidad de Hampstead Heath, el Brezal de Hampstead, que ocupa 325 hectáreas del noroeste ... de Londres. Es un mágico manto de bosques, estanques, prados, colinas y pistas que se preserva y mantiene en beneficio de los «habitantes de la metrópoli» por una orden parlamentaria de 1871. La Ley de Hampstead Heath autorizó el traspaso a dominio público de las «tierras yermas» del señorío del lugar, previo pago de 45.000 libras (equivalente a 5,2 millones de euros) y con la obligación de que se conserven «para siempre» como espacio abierto, sin cercados ni edificaciones. Fue una victoria trascendental del movimiento en defensa de la protección de los derechos de paso y uso de campos comunales, todavía activo en Reino Unido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El excomisionado de la dana acusado de falsificar su título intenta suicidarse
  2. 2

    Guerra entre los comerciantes del Mercado de Otxarkoaga
  3. 3

    Multa de 679.000 euros a la firma que gestionó las ambulancias de Osakidetza
  4. 4 Cayetana Guillén Cuervo revela detalles sobre la violación que sufrió a los seis años: «Fueron ocho tíos y me hostiaron...»
  5. 5 Aparecen carabelas portuguesas entre las algas asiáticas invasoras de las playas de Noja
  6. 6

    El mundo planta cara a Netanyahu y le exige que detenga la expansión de la guerra en Gaza
  7. 7 Un motorista resulta herido en un accidente en la A-8 en Zierbena
  8. 8

    El alto precio de las furgonetas dispara el mercado de segunda mano en Euskadi
  9. 9

    «María dice que en Bilbao no se liga. En Madrid sale con tres a la vez»
  10. 10

    Sergio Navarro, que se fue de Lezama por «motivos familiares», entrena a un club húngaro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Pulmón de Londres, paraíso de artistas

Pulmón de Londres, paraíso de artistas