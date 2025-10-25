El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Personal de seguridad pide al público que abandone el patio del museo. AFP

Dónde pueden acabar las joyas robadas en el Louvre

Europol intenta evitar que desaparezcan para siempre

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Sábado, 25 de octubre 2025, 08:27

Comenta

Para recuperar un botín de tesoros patrimoniales robados en varios países, más de 100 agentes coordinados por la Europol se desplegaron en Georgia y Letonia. ... En un solo día entraron a una treintena de lugares y recuperaron la mayoría de los objetos buscados. Eran libros saqueados de bibliotecas nacionales de Francia, Alemania, Suiza, Finlandia, Polonia y otros cuatro países. Un grupo organizado, cuyos integrantes eran de nacionalidad georgiana, se llevó unos 170 libros, entre 2022 y 2023. No eran las joyas del Louvre, pero también eran tesoros de alto valor, y cuando a los expertos en sustracción de patrimonio y objetos históricos de Europol se les pregunta por un caso que pudiera tener semejanzas con el robo del museo parisino evocan esta operación realizada hace apenas un año. Pese al éxito de la operación, no todos los objetos robados aparecieron.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Salen a la luz imágenes inéditas de la patada de Rossi a Márquez: «Lo quería matar»
  2. 2

    La Ertzaintza extrema el control sobre un asesino en serie que vive en Euskadi tras salir de prisión
  3. 3

    El Gobierno vasco probará en Miribilla y Leioa la construcción de pisos sobre tejados de VPO ya edificadas
  4. 4

    Incendio en el caserío del pintor Zuloaga en Zumaia: su bisnieto se lo cede a unos okupas y acaba entre llamas
  5. 5

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  6. 6

    La Audiencia Nacional Investiga al presidente de Sidenor por una venta de acero a Israel para fabricar armas
  7. 7 Un enorme incendio arrasa Conservas Crespo en Santoña
  8. 8 Muere un futbolista de 20 años tras chocar su moto contra una vaca
  9. 9

    «Mucha gente viene a llorar delante del kiosco»
  10. 10

    Mohamed recupera los 3.500 euros que le robaron en Erandio gracias a la solidaridad vecinal: «Un hombre ha donado 1.000»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Dónde pueden acabar las joyas robadas en el Louvre

Dónde pueden acabar las joyas robadas en el Louvre