«El público del Arriaga es muy frío y educado, nunca he visto un pateo»

En el que hasta hace dos días era su despacho, Andoni Olivares (Bilbao, 1958) tiene enmarcada una foto de José María Rodero, uno de sus « ... ídolos», en 'Enrique IV'. Cuenta que cuando representó 'Luces de bohemia' en Bilbao en 1984 «vino para dos semanas al Coliseo y se quedó cuatro. Dirigía Lluís Pasqual y tenía un papelito Juan Echanove». Aunque acaba de jubilarse como director de programación del Arriaga -un cargo que ejercía desde 2002 y que ahora asume Nahikari Aretxederra- su memoria teatral empieza mucho antes. Como «el primer programador del Ayuntamiento de Bilbao» ha estado en el principio de casi todo. En la Aste Nagusia, en el Teatro Estable de Euskadi y de Bilbao (con sede en el Albéniz y luego en el Ayala) que puso los cimientos de una programación con impulso público y en la transformación de la antigua iglesia de La Merced en Bilborock.

En todos estos escenarios ha ejercitado la curiosidad que le acompaña desde niño. Tenía apenas un año cuando embarcó con su familia en el 'Monte Udala' «porque el Gobierno australiano buscaba gente para trabajar allí». Su madre era taquillera en un cine de Melbourne «y yo iba con cuatro o cinco añitos. Me encantaba, soy un fanático del cine». De vuelta en Bilbao, su padre trabajó en el hotel El Almirante (ahora el Nyx) donde se alojaban los artistas que actuaban en al Arriaga. Me contaba anécdotas, tenía amistad con Manolo Escobar».

Vivió los inicios de la Aste Nagusia como compasero de Mahats Herri, de Begoña, y en junio de 1983 el Ayuntamiento de Bilbao le contrató para tramitar las contrataciones de las fiestas. Era un empleo para tres meses, pero con las inundaciones hubo una prórroga. Se fue haciendo necesario hasta que en 1985 sacó plaza de animador sociocultural «con el número 1».

«Veníamos de los tiempos en los que solo había teatro en la época estival y había que intentar que funcionara una programación estable», recuerda. En el Albéniz fue un hito el estreno de 'Bilbao, Bilbao' de Karraka con su humor canalla en la Aste Nagusia de 1984. En el Ayala «dimos el salto a un aforo de 900 butacas». Le tocó definir los primeros carteles del Arriaga cuando reabrió sus puertas en 1986. '5 Lorcas 5', dirigida por Lluís Pasqual, fue uno de los primeros trabajos de Antonio Banderas. «Su 'Diálogo del Amargo' con Nacho Martínez es quizá el espectáculo más bello que yo he visto en teatro». Lindsay Kemp, Dagoll Dagom... el telón estaba en alto pero el teatro vivió tiempos convulsos tras la muerte de Luis Iturri, un largo periodo de transición. En 2002, cuando Olivares se puso al frente de la programación, no había un director artístico -el gerente era Ibon Aranbarri- y «el agujero económico era importante. Hubo bastante apoyo de la Alcaldía, Azkuna era un fanático del Arriaga. Y empezamos a buscar un director artístico».

En 23 años ha trabajado con Lluís Pasqual, Emilio Sagi y Calixto Bieito. «Cada uno tiene su campo y su idea» para forjar la identidad del teatro como algo más que un contenedor de espectáculos. El sello del Arriaga «es la calidad, sin despreciar lo local. Siempre hemos intentado traer a la ciudad lo mejor del teatro que gira, compañías de ballet, zarzuelas... bueno, zarzuela desgraciadamente en los últimos años poco. Y lo que nos ha dado personalidad en estos últimos años es que la profesión sabe que aquí hay una oportunidad». En esto se considera un «activista». «Después de plantear las producciones propias vemos qué proyectos hay en la comunidad local y se buscan fechas».

Ha sido también el gran 'ojeador' del teatro que gira por España, «algo que Calixto Bieito no controla mucho». Ha recorrido las grandes plazas. Barcelona, La Abadía, Los Teatros del Canal... «y el Centro Dramático Nacional, pero eso parece que no tiene arreglo, no hacen giras. Todos los que vivimos en este país pagamos una oferta que se da en Madrid, es bastante vergonzoso».

Se trabaja con tanta antelación que «muchas veces tienes que contratar espectáculos que no se han estrenado, jugártela con tu nariz. Qué perfume, qué propuestas...» ¿Y en qué se fija? «Normalmente en las productoras, que tengan buena factura. No puedes traer escenas sucias. Si puedo me leo el texto, y aunque no conozca a los actores me fío del director». 'Lehman Trilogy', dirigida por Sergio Peris-Mencheta, fue una apuesta ganadora y llenó. «Lo que más me duele en todos estos años es ver muy buenos trabajos poco reconocidos por el público».

- ¿Cómo es el público del Arriaga?

-Muy frío. Durante la representación, como dicen los profesionales, es un público pintado, pero luego, si le gusta, se calienta. Y es muy educado, en tantos años no he visto nunca un pateo. Y motivos podría haber habido, ¿eh? aunque no digo que tenga que haberlos. Luego hay diferencias. El de los musicales entra desde el minuto uno. El de la música culta sí que está pintado. El de la danza, si le coges, se vuelve loco.

Él es ante todo «teatrero». Ha visto de cerca la magia, como cuando José María Pou «llegó al teatro que no podía hablar, hizo una función redonda» en el papel de Orson Welles «y luego le llevamos al hospital», y las aristas de la profesión, como el duelo entre bambalinas de Flotats y Carmelo Gómez durante la excepcional 'La cena'. Ahora que es un espectador más, volverá a ver 'Una noche sin luna' «por cuarta o quinta vez. Y volveré a llorar».