Andoni Olivares, con el patio de butacas del Arriaga a sus pies. Jordi Alemany

«El público del Arriaga es muy frío y educado, nunca he visto un pateo»

Andoni Olivares, el primer programador cultural de Bilbao, se jubila tras 23 años en primera línea en el teatro municipal

Teresa Abajo

Teresa Abajo

Bilbao

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:35

En el que hasta hace dos días era su despacho, Andoni Olivares (Bilbao, 1958) tiene enmarcada una foto de José María Rodero, uno de sus « ... ídolos», en 'Enrique IV'. Cuenta que cuando representó 'Luces de bohemia' en Bilbao en 1984 «vino para dos semanas al Coliseo y se quedó cuatro. Dirigía Lluís Pasqual y tenía un papelito Juan Echanove». Aunque acaba de jubilarse como director de programación del Arriaga -un cargo que ejercía desde 2002 y que ahora asume Nahikari Aretxederra- su memoria teatral empieza mucho antes. Como «el primer programador del Ayuntamiento de Bilbao» ha estado en el principio de casi todo. En la Aste Nagusia, en el Teatro Estable de Euskadi y de Bilbao (con sede en el Albéniz y luego en el Ayala) que puso los cimientos de una programación con impulso público y en la transformación de la antigua iglesia de La Merced en Bilborock.

