Los presupuestos del Gobierno vasco redoblan su apoyo a la ABAO con 900.000 euros

El Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco contará con un presupuesto total de 413,68 millones de euros en 2026, que supone ... un incremento del 5%. El apartado estrictamente cultural asciende a 88,4 millones (un 8,3% más), mientras que el apoyo al euskera alcanza los 93,5 millones de euros (aumento del 6.1%). La actividad física y el deporte se llevarán por su parte casi 15 millones. Los recursos de las arcas públicas se volcarán en el fortalecimiento de los medios de comunicación y el sector operístico y sinfónico, sin descuidar entidades de la envergadura del Guggenheim y el Bellas Artes.

La parte del león se la lleva una vez más EITB, con una cuota de 202.880.000 euros, que se traduce en un incremento de dos millones. La gran novedad llega de la mano de la ópera ya que el Ejecutivo de Vitoria redoblará el apoyo a la ABAO: su partida ha pasado de 600.000 a 900.000 euros. Es una cantidad que marca un hito en la historia reciente de la entidad bilbaína, ya que la cuota habitual no superaba los 600.000 euros y parecía que se había tocado techo en 2011 con una aportación de 763.500 euros. Con la previsión de un déficit de 610.096 euros y una viabilidad a largo plazo en entredicho, el voto de confianza del Gobierno vasco a la ABAO es una inyección de moral y un respaldo financiero muy valioso.

También contará con más recursos la Euskadiko Orkestra, otra institución musical de prestigio que se encuentra en un trance delicado, con un proceso abierto al haber sido demandada por su exdirector musical, Robert Treviño, que alega despido improcedente. Con vistas a proseguir con una actividad imparable y en ascenso, se le otorgará 11.620.000 euros, casi un millón más que el año pasado. La Joven Orquesta de Euskal Herria, que también ha ganado ímpetu con el maestro Gustavo Gimeno al frente, recibirá asimismo medios para definir un programa ambicioso: se le han otorgado 524.000 euros, un 6,3% más que el año pasado.

Guggenheim a la cabeza

El sector museístico, por su parte, concentra la mayoría de las subvenciones nominativas a entidades culturales. A la cabeza se encuentra el Guggenheim con 8.925.000 euros, sin grandes variaciones con respecto a la última dotación. La cantidad total se desglosa entre gastos de gestión (5,4 millones), el acuerdo de gestión con la Fundación estadounidense (1,5 millones) y los fondos (2 millones) para la adquisición de fondos artísticos mediante participación en la sociedad tenedora. Este último compromiso plurianual prevé 3 millones adicionales en 2027.

El Bellas Artes de Bilbao contará con un presupuesto de explotación de 2.480.000 euros, a lo que hay sumar la partida de inversiones (778.000 euros) y dos cuotas destinadas a su ampliación y reforma (1.041.000 y 1.697.231). La suma asciende a 5.996.231 euros y mejora la anterior adjudicación (4,3 millones) para apuntalar el proyecto 'Agravitas' diseñado por Norman Foster y Luis María Uriarte. Otros centros, por su parte, mantienen el statu quo con muy ligeras variaciones: el Artium de Vitoria recibirá una subvención de 1.933.000 euros y la Fundación Cristóbal Balenciaga contará con 590.000 euros.

En el apartado audiovisual cabe reseñar que su producción cuenta con la mayor dotación en convocatorias: 8.124.931 euros (2025-2029), complementada con 883.200 euros para desarrollo de proyectos audiovisuales. En esa línea de incentivo al gremio, la organización de Zinebi (Festival Internacional de Cine de Bilbao) dispondrá de 120.000 euros y el Festival de Cine de San Sebastián, Zinemaldia, se llevará 1.450.000. En el primer caso el aumento es de 50.000 euros y en el segundo llega a 150.000.

En el marco de la Política Lingüística, el Instituto Etxepare sigue al alza con una subvención de 4.605.000 euros, un 9% más que el año pasado. En 2023 contaba con 3,4 millones y el aumento es constante y regular desde entonces «para promocionar la lengua y la cultura vasca en el mundo».