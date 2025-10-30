El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente El Ayuntamiento de Bilbao cierra las terrazas de Marzana tras meses de protestas vecinales
Logo Patrocinio
Escena del montaje de 'La forza del destino', que acoge estos días el Euskalduna en la temporada de la ABAO. E. Moreno Esquibel

Los presupuestos del Gobierno vasco redoblan su apoyo a la ABAO con 900.000 euros

EITB lidera las subvenciones con 202 millones y el sector audiovisual cuenta con la mayor dotación en convocatorias con 9 millones

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Jueves, 30 de octubre 2025, 15:55

Comenta

El Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco contará con un presupuesto total de 413,68 millones de euros en 2026, que supone ... un incremento del 5%. El apartado estrictamente cultural asciende a 88,4 millones (un 8,3% más), mientras que el apoyo al euskera alcanza los 93,5 millones de euros (aumento del 6.1%). La actividad física y el deporte se llevarán por su parte casi 15 millones. Los recursos de las arcas públicas se volcarán en el fortalecimiento de los medios de comunicación y el sector operístico y sinfónico, sin descuidar entidades de la envergadura del Guggenheim y el Bellas Artes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  2. 2 Muere el conductor de una furgoneta tras ser arrollado por un tren en Zalla
  3. 3

    ¿Cómo es la gripe que «viene fuerte»? Estos son los síntomas que ya han detectado los virólogos
  4. 4

    Sufrir un ictus a los 35 años: «¡Esto no se me pasa, no se me pasa!»
  5. 5 Acusan a Jota Peleteiro de abandonar a los perros que tenía con Jessica Bueno
  6. 6

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en San Sebastián estudiaba en Alicante
  7. 7

    «A mí se me rompió el amor de tanto usarlo y ahora Rosalía dice que cuanto más folla más ama»
  8. 8

    Orishas no quieren ni vascos, ni latinos, ni cubanos en el BIME
  9. 9

    Las obras en Zorrozaurre provocan una plaga de ratas en Deusto y San Ignacio
  10. 10

    La cifra de muertos en la redada de Río supera los 130 tras la aparición de otros 70 cadáveres en un bosque

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los presupuestos del Gobierno vasco redoblan su apoyo a la ABAO con 900.000 euros

Los presupuestos del Gobierno vasco redoblan su apoyo a la ABAO con 900.000 euros