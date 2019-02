Premio a dos monólogos de «interés ciudadano» José Luis Gómez encarnó a Unamuno en el Arriaga, que también acogió 'Iphigenia en Vallecas', en el Espacio escenario con aforo reducido, y 'Lehman Trilogy'. Los Ercilla reconocen la apuesta de José Luis Gómez y María Hervás por obras que abordan la memoria histórica y la exclusión social TERESA ABAJO Viernes, 1 febrero 2019, 02:21

María Hervás no solo es la protagonista absoluta de 'Iphigenia en Vallecas', donde encarna a una joven sin recursos que no sabe qué hacer con su vida y dialoga con otros personajes que no están en escena. Ella fue también quien localizó el texto de Gary Owen y decidió traducirlo y adaptarlo al barrio madrileño. Cuenta que lo hizo porque al acabar de leerlo se emocionó como nunca antes con la historia de esta joven «que al principio genera mucho rechazo» y evoluciona «hasta hacernos sentir un amor profundo y verdadero» que nos enfrenta a nuestros prejuicios. «Es un mensaje necesario», dice. Este papel ya le ha valido el premio de la Unión de Actores a la intérprete madrileña, que ahora encarna a la víctima de 'La Manada' en 'Jauría'.

Para José Luis Gómez también fue una apuesta personal llevar a escena «el coraje civil» de Unamuno en los últimos meses de su vida, cuando comprendió que se había equivocado con su apoyo inicial al alzamiento y pronunció el célebre «Venceréis, pero no convenceréis». Entre los dos actores que han logrado el Premio Ercilla en su XXXV edición hay «más de cuarenta años de diferencia» y su técnica es muy distinta, según destacó el presidente del jurado, Pedro Barea. «Él es la interiorización y ella, la explosión del teatro físico». Pero ambos se han comprometido con monólogos «de interés ciudadano» que abordan temas como «la memoria histórica y la exclusión social».

Otros galardones Actriz revelación. Natalia Huarte por 'El perro del hortelano'. Actor de reparto. Luis Bermejo por 'Mundo obrero'. Creación dramática. 'La ternura'. Producción vasca. 'Solitudes'. Labor teatral. Umore Azoka.

Recogerán sus galardones el 4 de marzo junto a José Sacristán, cuya trayectoria representa «todos los oficios del teatro» y nos permite disfrutar de «una de las voces más bonitas» de la escena española. Otros dos intérpretes ven reconocida su labor. Luis Bermejo, muy conocido por su trabajo en la televisión aunque ha hecho más teatro, consigue su primer premio a título individual con 'Mundo obrero', «que plantea una revisión de la historia oficial» desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Una obra «muy rica, llena de matices, con la que he rendido homenaje a mis ancestros extremeños», explica. Más que un obrero del teatro, se considera «labrador, lo que hacía mi abuelo: sembrar para cosechar».

Natalia Huarte ha brillado como actriz revelación con su personaje de Marcela, la doncella de la protagonista, en 'El perro del hortelano', la producción del Centro Dramático Nacional que la ha traído por primera vez al Arriaga pese a estar «cerca de casa. En Bilbao y en Pamplona se respira la misma energía», dice. Ella ha pasado dos años en la Joven Compañía de Teatro Clásico y ha cogido «tablas» con el teatro en verso. «Lo comparamos con el ballet clásico. Cuando empiezas a dominar la técnica y a volar dentro de esa formalidad, disfrutas muchísimo». Ayer celebró el premio en Valencia con Alfredo Sanzol. Ambos están de gira con 'La valentía' y él es el autor de 'La ternura', premiada como mejor creación teatral. El dramaturgo navarro cambia de registro en cada obra y 'La ternura' tiene «todo el aroma de las comedias de Shakespeare». Una «exaltación del amor» que ya le ha dado otras alegrías con los premios Valle-Inclán, José Estruch y del Teatro de Rojas de Toledo.

'Lehman Trilogy', el musical dirigido por Sergio Peris-Mencheta, ha desmontado el tópico de que al público se le hacen largas tres horas de función con un espectáculo «deslumbrante» que Barea llegó a calificar como «lo más importante que ha pasado en el Arriaga en el último año». El «poema visual» de 'Solitudes', que ya ganado el Max al mejor espectáculo teatral, triunfa ahora como mejor producción vasca. La compañía donostiarra obra el milagro de que parece que las máscaras cambian de expresión al contar sin palabras la historia de un anciano y su familia. Como mejor labor teatral se ha reconocido la Umore Azoka de Leioa, que lleva veinte años «creando afición con su teatro de calle, magia y circo».