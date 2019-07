Pablo Iglesias y su cameo «por 5.000 pelas» en una serie de Arturo Fernández Pablo Igleisas sentado en la mesa y Arturo Fernández en primer plano. El secretario general de Podemos ha despedido al galán de teatro español con una foto de su aparición en 'La casa de los líos' BEATRIZ GARNÁNDEZ Jueves, 4 julio 2019, 16:53

La muerte de Arturo Fernández a sus 90 años ha conmocionado a todo el mundo y muchos han sido los que han dejado mensajes recordando al galán del teatro español. Uno de ellos ha sido el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que hizo un cameo en 'La casa de los líos'. «Conocí a Arturo Fernández haciendo de extra en una serie suya (pedían chicos con el pelo largo para hacer de comensales de figuración en un restaurante vegetariano) Fue amable y muy majo con nosotros que estábamos allí por 5.000 pelas. Abrazo a la familia y amigos. Descanse en paz», ha escrito el político en su cuenta de Twitter.

Pues aquí las pruebas del delito. Eres una grande @pepablanes Esto no lo tenía ni el comisario Villarejo. Incluso después de marcharse, Arturo Fernández nos ha vuelto a hacer sonreír. DEP pic.twitter.com/HXfi7ExPuE — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 4 de julio de 2019

Una anécdota que no ha pasado desapercibida y en la que se ve a un joven Pablo Iglesias hace más de 20 años. «Pues aquí las pruebas del delito. Esto no lo tenía ni el comisario Villarejo. Incluso después de marcharse, Arturo Fernández nos ha vuelto a hacer sonreír. DEP», ha explicado poco después el político.

Una confesión que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales. En una entrevista con la SER, Iglesias ha explicado que no recordaba el nombre de la serie. «Mis amigos me dijeron que me vieron, debió de ser en 1997», ha contado a la emisora. Hasta que han descubierto que se trataba de la serie 'La casa de los líos' y el político aparece en el noveno capítulo de la segunda temporada durante unos segundos. En el vídeo se puede ver a Iglesias a partir del minuto 56 mientras Arturo Fernández habla con la actriz Patricia Vico en un restaurante.