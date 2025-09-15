La ola de boicots culturales a Israel sacude festivales, cine y escenarios La cultura se convierte en un campo de batalla simbólico (y no tan simbólico) donde artistas, colectivos y figuras públicas cuestionan los vínculos con israel y se posicionan frente al genocidio en Gaza

Ekaitz Vargas Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:28 Comenta Compartir

La cultura ya no mira hacia otro lado en la denuncia de la masacre cometida por Israel en Gaza. En apenas unos meses, las salas de conciertos, los festivales de música y las alfombras rojas han sido escenario de un goteo constante de boicots y gestos de protesta contra Israel. Lo que comenzó con cancelaciones puntuales se ha transformado en un fenómeno que interpela a artistas, promotores y al propio público.

El último episodio se vivió en el Festival de Música de Gante, que decidió cancelar la participación del director israelí Lahav Shani al no pronunciarse sobre la situación de Palestina. La organización argumentó que no podía colaborar con quienes no se desvincularan de un «régimen genocida». La ironía más amarga la puso el propio Basel Adra, uno de los directores palestinos de 'No Other Land', documental ganador del Oscar a mejor documental. Apenas unos días después de la gala, las fuerzas israelíes ocuparon su casa en Cisjordania. Una imagen que retrata hasta qué punto la cultura y la violencia están atravesadas por la misma herida.

La tensión no es exclusiva en Bélgica. En España, los festivales han sido el epicentro de la polémica tras conocerse los vínculos del fondo de inversión proisraelí KKR con gigantes del sector como Superstruct. El FIB en Benicàssim vivió la retirada de artistas como Residente, Judeline o La Élite, que aseguraron que «no podían participar en algo relacionado con esta tragedia». En el Sónar de Barcelona, treinta músicos optaron por cancelar sus conciertos, mientras que otros, como María Arnal o Alizzz, permanecieron en el cartel tras pactar con la organización un manifiesto que condenaba «rotundamente el genocidioo» y reclamaba cambios en la financiación.

El cine tampoco ha permanecido callado. Más de 1.400 profesionales, entre ellos Javier Bardem, Olivia Colman, Emma Stone o Mark Ruffalo, firmaron un compromiso de boicot a instituciones israelíes. Bardem llevó el gesto anoche a la gala de los Emmy, donde apareció con un pañuelo palestino y aseguró que «hay que denunciar lo urgente, el genocidio de Israel en Gaza». A su lado, Megan Stalter lució un bolso con el lema «Palestina libre» y Hannah Einbinder lo gritó a la cámara en plena alfombra roja.

En medio de ese vendaval, la cantante Zahara explicó en el Granada Sound por qué no se había retirado pese a la presión: «No tocar este año supone asumir unas consecuencias legales y económicas que no puedo afrontar. Por supuesto, el año que viene no tocaré en ningún festival vinculado con KKR». Durante su concierto proyectó un mensaje que resumía su dilema: «No siempre podemos poner el cuerpo donde tenemos el corazón y la mente». Donó sus beneficios a la agencia de la ONU para la población refugiada de Palestina, UNRWA, y se ganó una ovación unánime.

Unos días después, la periodista y bertsolari Saioa Alkaiza renunció a los 10.000 euros de la prestigiosa beca Igartza tras denunciar que estaba financiada por la empresa vasca de construcción de trenes CAF, señalada por la ONU por beneficiarse de proyectos en territorios ocupados. «Ante el Estado sionista de Israel, la cultura vasca debe responder de una forma crítica y unida», declaró.

Radiohead ¿con Israel?

Sin embargo, aunque los alternativos Radiohead ya lo advirtieron con 'No surprises', a veces sí que hay sorpresas. Desde que actuaron en Tel Aviv en 2017, arrastran la acusación de blanquear con su música al régimen israelí. Además, Johnny Greenwood, uno de los integrantes del grupo, está casado con una israelí. En la actualidad, sus conciertos son objeto de llamadas al boicot, con colectivos que denuncian que seguir girando sin pronunciarse es una forma de complicidad. El movimiento en redes sociales para boicotear los conciertos en Madrid y Barcelona el próximo noviembre, cada vez es mayor.

En cualquier caso, la corriente es innegable. Cada vez más voces de la música, el cine y la literatura se suman al boicot cultural a Israel, convencidas de que la cultura no es un refugio aséptico, sino un espacio donde se decide de qué lado se está en la historia

Temas

cultura

Israel

Eurovisión