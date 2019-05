La nueva ley de Patrimonio protege el bertsolarismo y la pelota vasca La normativa, que sustituye a la de 1990, ha sido respaldada por todos los grupos parlamentarios excepto por el PP, que lamenta que no se incluyan referencias al «patrimonio eclesiástico» EFE Jueves, 9 mayo 2019, 12:41

El Parlamento vasco ha aprobado con un amplio consenso la Ley de Patrimonio Cultural, que además de mejorar la gestión, investigación y conservación de los bienes, permite la protección de expresiones culturales tradicionales y también de determinados elementos del patrimonio industrial. El proyecto de ley, que sustituye a la normativa anterior de 1990, fue aprobado por el Gobierno vasco en julio de 2017 y, tras casi dos años de trámite parlamentario, ha sido ratificado por la Cámara vasca.

La ley en su conjunto ha sido respaldada por todos los grupos parlamentarios excepto por el PP, que ha mantenido 35 enmiendas, que han sido rechazadas, aunque en varios artículos ha votado también a favor. Además de la regulación del patrimonio material, la ley incluye la categorización de determinadas expresiones de la cultura vasca para su protección como las tradiciones orales, los rituales, las técnicas artesanales, el bertsolarismo, la música, la danza, la gastronomía o el deporte, como la pelota vasca.

Patrimonio industrial y el valor de las mujeres

Otra de las novedades es la incorporación un apartado específico sobre el valor del patrimonio industrial como reconocimiento de una identidad vasca surgida a lo largo del siglo XX relacionada con las formas del trabajo, los lugares, los oficios y los edificios singulares de la revolución industrial. Así, el patrimonio industrial estará integrado por el conjunto de bienes inmuebles, muebles e inmateriales que constituyen testimonios significativos de la evolución de las actividades y distintas técnicas.

Se catalogarán bienes inmuebles del patrimonio industrial como instalaciones, fábricas, obras de ingeniería y paisajes relacionados con la actividad técnica e industrial.

Otro de los puntos novedosos de la norma se refiere al conjunto de recursos, herencias y saberes de grupos sociales históricamente invisibilizados, como ha sido el caso de las mujeres. Así, la ley recoge un enfoque integrador del concepto de patrimonio «que permita reconstruir los sentidos y los significados del imaginario femenino como valor cultural».

Sanciones y multas

Se concreta asimismo la obligación de que el Gobierno vasco y las diputaciones forales destinen a la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural vasco el equivalente, como mínimo, al 1% de la inversión en obra pública. Y se prevé la posibilidad de que las instituciones forales regulen medidas de desgravación fiscal por las aportaciones realizadas con destino a la conservación y puesta en valor de bienes culturales protegidos.

Recoge además la posibilidad de promover acuerdos de colaboración y cooperación con el Gobierno de Navarra y la Mancomunidad de Iparralde en materia de patrimonio cultural.

Regula también las sanciones y fija multas de hasta 100.000 euros en el caso de infracciones leves, de hasta 250.000 euros en las graves y de hasta un millón de euros en las muy graves. E incluye la creación del Consejo de Patrimonio Cultural vasco, con funciones consultivas y de asesoramiento, y de un órgano Interinstitucional para coordinar las actuaciones entre las diferentes administraciones.

Falta el «patrimonio eclesiástico»

El consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, ha destacado que la norma busca impulsar un modelo más eficiente de protección y avanza en la puesta en valor de los bienes culturales inmateriales y ha agradecido el apoyo de los grupos y sus aportaciones.

El único grupo que no comparte la totalidad del texto normativo es el PP. El parlamentario Carmelo Barrio ha lamentado que no se incluyan referencias al «patrimonio eclesiástico» cuando supone «el 80 % del patrimonio cultural». También ha criticado que se aluda a la colaboración con Navarra e Iparralde pero no con comunidades autónomas limítrofes con las que el País Vasco tiene lazos culturales como Castilla y León, La Rioja y Cantabria.