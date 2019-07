'Juego de Tronos' rompe el récord de los Emmy con 32 nominaciones HBO La serie de HBO se despedirá por todo lo alto en la gala que se celebrará el 22 de septiembre BEATRIZ GARNÁNDEZ Miércoles, 17 julio 2019, 08:49

Una de las series más populares de los últimos años, 'Juego de Tronos', ha batido el récord de los premios Emmy. La serie estrella de HBO, que emitió su último episodio el 19 de mayo, está nominada a 32 categorías y supera a NYPD Blue, que tenía el récord desde hace 25 años, como la serie con más nominaciones en una misma edición. Más allá de la decepción de muchas fans tras el final de 'Juego de Tronos', la serie de fantasía medieval creada por David Benioff y D. B. Weiss se despedirá por todo lo alto en la gala que se celebrará el próximo 22 de septiembre.

Uno de los 'shows' más destacados de la cadena HBO ya podía presumir de ser el programa de ficción más galardonado de las últimas siete décadas de historia de los Emmy, con 161 nominaciones y 47 estatuillas, entre ellas la mejor serie dramática el año pasado.

El 19 de mayo, la serie puso punto y final tras ocho temporadas y resolvió el misterio de quién reinaría sobre Poniente, un resultado que decepcionó a una parte de sus fieles seguidores. Más allá del final, el 'show' ha marcado un antes y un después en el mundo de la televisión debido a toda la gente que ha enganchado y es una de las favoritas en los aclamados premios estadounidenses presentados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión.

Daenerys Targaryen, Jon Snow, Arya Stark y compañía competirán con 'Better Call Saul', 'Bodyguard', 'Killing Eve', 'Ozark', 'Pose', 'Succession' y 'This Is Us' por la mejor serie dramática. Además, una gran parte del reparto podría lograr su estatuilla individual en interpretación: los protagonistas Emilia Clarke y Kit Harington, así como Gwendoline Christie, Lena Headey, Sophie Turner, Maisie Williams, Alfie Allen, Nikolaj Coster-Waldau, Michael Kelly y Peter Dinklage.

Hay series que no han entrado en la lista de nominados como son 'The Handmaid's Tale', 'Big Little Lies' y 'Stranger Things', ya que el Emmy solo permite la participación de 'shows' que hayan salido en los 12 meses previos al 31 de mayo.

HBO, la más nominada

HBO fue la cadena más nominada para esta edición del Emmy, con 137, superando a Netflix que recibió 117. La miniserie 'Chernobyl sobre el desastre nuclear de los años 80 en la Unión Soviética, y la comedia sobre el sicario 'Barry', de ese canal, están entre los cinco programas más nominados con 19 y 17 respectivamente. Le siguen a los dos gigantes de la televisión por suscripción Prime Video de Amazon, que recibió 47 nominaciones, 20 de ellas para 'The Marvelous Mrs. Maisel', cuyas protagonistas Rachel Brosnahan y Alex Borstein también están nominadas.

El puertorriqueño Benicio Del Toro es el único latino nominado en las principales categorías: compite como mejor actor de miniserie por 'Escape at Dannemora', basada en la historia real de dos convictos que seducen a una empleada de la prisión para que los ayude a escapar. 'When They See Us', de Netflix, también inspirada en hechos reales sobre la falsa acusación de cinco muchachos por el asesinato de una mujer en el Central Park de Nueva York, compite como mejor miniserie contra 'Dannemora', 'Chernobyl', 'Fosse/Verdon' y 'Sharp Objects'.

