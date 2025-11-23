El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Maria Agresta (Adriana Lecouvreur), entre Jorge de León (Maurizio) y Carlos Álvarez (Michonnet). E. Moreno Esquibel
Una magnífica Adriana

Nino Dentici

Domingo, 23 de noviembre 2025, 16:27

Finalmente, y tras varios títulos de menesterosas puestas en escena, pudimos contemplar el sábado en el Palacio Euskalduna una producción de hermosa factura. La elegancia ... de la escenografía se unió al cuidado vestuario de época y hasta disfrutamos de verdad con la escena de la danza que pocas veces se ha presentado con dignidad. Una producción lujosa no podía ir de la mano de una intérprete que no fuera distinguida. De ahí que María Agresta la soprano que encarnó el rol de la actriz teatral, mereció la admiración general y no sólo por su hermosa voz, llena, y su amplio fiato, sino porque su desenvoltura teatral nos pareció magnífica en cuanto a entrega y expresividad.

