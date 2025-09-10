Zetak llena San Mamés en menos de tres horas con 'Mitoaroa III'

'Mitoaroa III', el show multidisciplinar que Pello Reparaz y Zetak llevarán a San Mamés el próximo junio tras arrasar en San Sebastián y Pamplona, ... va camino de convertirse en uno de los mayores hitos de la música euskaldun. Y es que el músico navarro ha vendido este miércoles en menos de tres horas más de 40.000 entradas del macroevento del próximo 20 de junio.

Tras haber congregado la semana pasada a 15.000 personas en cada una de las tres noches en Illumbe, Zetak ha ido un paso más con su espectáculo que fusiona la mitología vasca, el carnaval rural navarro y su universo musical particular, para llenar el aforo más grande del que dispone la capital vizcaína. Y lo ha conseguido en una sola mañana, agotando el papel, con entradas que oscilaban entre los 70 euros en pista y los 35 y 59 euros en grada. A esta hora de la tarde quedan únicamente unas decenas de entradas sueltas en algunas localidades de grada.

'Mitoaroa' consiste en una experiencia inmersiva que dura tres horas y tiene un total de 150 personas en escena, entre músicos, bailarines y un sinfín de colaboraciones en los temas. El espectáculo ha ido creciendo desde su estreno el pasado enero en el Navarra Arena hasta triunfar con un total de 45.000 personas en la capital guipuzcoana en su segunda versión.

La que llegará a San Mamés será la tercera encarnación de 'Mitoaroa' que, en esta ocasión, situará su concepción y línea temporal en un futuro distópico, en concreto, en 2084, cien años después de la célebre novela de Orwell. Será la culminación de este ambicioso proyecto de grandes dimensiones sobre la mitología vasca, acompañada de la música electrónica del grupo y de un espectacular show en todos los sentidos.