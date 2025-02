Xavier Casellas cantando en San Valentín como en Navidad

Óscar Cubillo Sábado, 15 de febrero 2025, 15:07 Comenta Compartir

Este viernes, en la tercera de las seis citas del 25º Bilbao Distrito Jazz, el ciclo musical municipal que entre el 31 de enero y el 7 de marzo monta seis conciertos en seis locales consistoriales distintos de diferentes barrios (siempre en viernes, siempre a las 7 de la tarde, siempre a 5 € la entrada, y siempre reservando el 20 % del aforo para venderse una hora antes en taquilla), ofició una rara avis en España, un cantante masculino asociado al jazz, el único crooner de la escena nacional según le presentó Gorka Reino, director y portavoz del club de jazz, de la asociación JazzOn Aretoa, organizadora del ciclo y que suele programar estos mismos conciertos los jueves en su sede.

Xavier Casellas, barcelonés de Calella, actuó el jueves en el 34º curso del Bilbaína Jazz Club (a 23-25 €, congregó a 60 melómanos) y el viernes en la 25ª edición del Distrito Jazz (sold out: 130 almas a 5 €), y en ambas citas actuó con una banda engrasada, experta, implicada y con espacio para sus solos: el espacial Dani Pérez a la guitarra, Jaume Vilaseca a las teclas, Matías Míguez al bajo eléctrico, y el rotundo neoyorquino Robert Castelli a la batería. Y sobre ellos él cantó con una destreza formal que nos trasladó a una recepción de etiqueta y de película en Navidad en Nueva York.

Ayer viernes, 14 de febrero, el día de los enamorados, Casellas cantó 13 piezas en 78 minutos en Rekalde. Lo hizo cual crooner elegante pero sin el componente swing. En tono claramente adulto, serio en escena, agraciado con una verosímil dicción y una excelente pronunciación (ha vivido en Nueva York y sabe imitar acentos angloparlantes: escocés, londinense…), alargando las cadencias y las emociones con sostenidos de barítono, dotado de feeling, cambiando con facilidad los tonos y los tempos, a veces improvisando con vocalizaciones cortas (inusual y bienvenida esa imitando a un chelo), el cantante catalán adelantó piezas de lo que será su quinto álbum, a priori titulado 'Vocalese Voyage'.

Además espigó seis de los diez standards de su cuarto álbum, 'In a sentimental move' (Fresh Sound, 19): 'Valentine's day' de James Taylor, suave y californiano («qué bueno tocar este tema el día de San Valentín. Feliz día a todos los enamorados», nos ubicó al acabarlo); 'Lotus', en modo soul flotante entre Marvin Gaye y Terence Trent D'Arby; 'In a sentimental mood' de Duke Ellington, revisado a lo Jamie Cullum etéreo y con otro scat personal; 'Summer', una suerte de psicodelia pop a lo Beatles maduros que fue lo menos mágico del repertorio; un blusero y sureño 'Still crazy after all this years'; y a modo de bis el 'Pannonica' de Thelonius Monk, con chispa y letra.

Ampliar El quinteto en 'Valentine's day': Jaume Vilaseca (teclas), Dani Pérez (guitarra), Xavier Casellas (voz), Matías Míguez (bajo) y Robert Castelli (batería) O. C.

También el cantante contó que 'Failure Gates (Brooklyn sometimes)' lo grabó para su segundo disco ('Unguardes smiles', Quadrant Records, 2016), donde puso letras de su invención a temas de músicos que le gustaban de la escena de Nueva York, en este caso una composición del guitarrista Kurt Rosenwinkel, con ejecución asociable a la fusión y con momentos destacados para la guitarra de Dani Pérez (y del piano eléctrico de Jaume Vilaseca,sí).

Las otras seis canciones parece que no están grabadas y que pueden entrar en ese próximo quinto álbum, 'Vocalese Voyage', aún en proceso de elaboración, de remate, y sin entrar en el estudio. Fueron la inaugural 'Vienna' de Billy Joel, de 1977, donde con su estética de cráneo rapado, americana ajustada, barba recortada y estilo de soul reposado nos recordó a Miguel Ángel Julián (el cantante de los madrileños Cool Jerks); un 'Moody's mood for love' de sedosa delicadeza a lo Stacey Kent en masculino; la samba 'Jubilee', con sus lalalás y su frescura a lo Harry Connick Jr,, quizá la cima de la cita (y vaya solo del baterista neoyorquino: provocó que se desencajara un adorno de las luces del techo, un pedazo de aluminio que amenazó con caerse, con lo cual Casellas no pisó esa zona del escenario: «riesgos laborales», dijo); funkito onda Stevie Wonder fueron 'Rainbow in your eyes' y 'Morning'; y poso góspel alentó el sureño 'Madge', el último tema antes del bis, cuando al presentarlo halagó el cantante, «gracias por esta sesión tan bonita ante un público magnífico», y al acabarlo insistió, «ha sido un gran placer tocar para vosotros, un público tan extraordinario».

Ya se habrán fijado que en vez de 'cantar' Casellas usaba el verbo 'tocar', lo cual implica tanto considerar a sus compañeros como tomar a su voz como un instrumento, que es lo que hacen los crooners, desde Frank Sinatra hasta Kurt Elling.