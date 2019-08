'West side story', una historia atemporal El baile con los Jets y los Sharks. / ENRIQUE MORENO ESQUIBEL / ARRIAGA Hasta el 8 de septiembre permanecerá en el Arriaga el musical 'West side story', cuya primera parte, fascinante y evocadora, contrasta con la segunda, más dramática y teatral ÓSCAR CUBILLO Jueves, 29 agosto 2019, 20:18

Hasta el próximo domingo, 8 de septiembre, se mantendrá en el cartel del teatro Arriaga el musical esencial americano 'West Side Story', estrenado en 1957 y realizado en película en 1961, filme que ganó 10 de los 11 Oscar a los que estaba nominado. Si el guion, basado en 'Romeo y Julieta', en su época resultaba transgresor, hoy día sigue permaneciendo atemporal y afilado al tratar la inmigración, la liberación femenina sólo posible en Occidente o las violaciones grupales durante las dos horas y tres cuartos de función en dos partes separadas por un descanso de veinte minutos. La primera parte, de hora y media, es fastuosa, de lo mejor del año, lástima que el desenlace de la segunda parte, de una hora, apueste por el dramatismo e incida en lo teatral, relegando los números musicales tan bien resueltos hasta ese momento.

La casualidad quiso que viéramos el musical con Azpiazu, quien formó parte de la cuadrilla que descargó el material antes de su estreno el 14 de agosto. Cinco tráilers fueron vaciados entre una docena de forzudos en una jornada de diez horas, y todo el atrezo repartido por el teatro de arriba abajo, desde el foso hasta el último piso. «Lo que más pesa son las cosas esas con las letras. Y la compañía lo ha traído todo: también los focos, el equipo de sonido, los instrumentos que pusimos en el foso y montones de ropa. También ellos han traído lavadoras y secadoras», contaba Azpiazu, que al empezar la segunda parte se alarmó: «Buf, la puta cama. Lo que nos costó colocarla ahí».

A Azpiazu le gustó mucho comprobar el resultado de su trabajo físico: un gran escenario en diversos niveles por el que trepaban algunos actores. Aunque también opina que en la segunda parte disminuye la emoción, la valoración final no impide que recomendemos la visión y el disfrute de este 'West Side Story' muy bien adaptado al español, desplegado en tres dimensiones por un escenario funcional que lo mismo sirve para exteriores debajo de un puente como para interiores de habitaciones femeninas, con una orquesta increíble que lo llena todo al leer las partituras de Leonard Bernstein (y en un par de ocasiones parte de ella corona el escenario), un plantel masculino que actúa bien y uno femenino extraordinario que oficia de modo tan natural que no parece representación, y un vestuario bastante 'Grease' a veces, pues recordemos que ambos musicales y películas los protagonizan pandillas de la época dorada del rock and roll, de los 1950s.

Las disputas entre los pandilleros vecinos de Nueva York, entre los Jets (blancos tildados de polacos) y los Sharks (portorriqueños) son el hilo conductor de la trama y los números musicales, tanto de canto como de baile, funcionan igual de bien que en la película. Destacan el swing chasqueante de la guerra de bandas, el rock and roll propio de la película 'La máscara', el baile grupal, y standards imperecederos y transversales del calibre de (quiero vivir en) 'America', 'María' o 'I feel pretty'. Aún les queda tiempo para presenciar alguna función, queridos lectores